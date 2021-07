Reimlingen

Wie funktioniert der Bauernhof-Kindergarten in Reimlingen?

In Reimlingen wurde die Feldscheune zum Kindergarten ausgebaut.

Plus Auf dem Bauernhofkindergarten in Reimlingen lernen Kinder spielend, wie das Leben der Tiere und Pflanzen mit ihnen verbunden ist. Wie sieht dort der Alltag aus?

Von Helga Egetenmeier

In Bayern gibt es kaum Bauernhofkindergärten, sagt Daniela Golder-Eisenbarth. Diese Form der Kindergärten sei im Norden Deutschlands viel stärker verbreitet. Deshalb freut sie sich, im September 2021 solch einen Kindergarten hier im Ries zu eröffnen. Was war dafür nötig? Und wie kann man sich so einen Bauernhofkindergarten eigentlich vorstellen?

