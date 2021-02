06:28 Uhr

Kitas der Pfarreiengemeinschaft: 25 neue Hortplätze in Nördlingen

In Nördlingen ist das frühere Pfarrhaus von Sankt Josef umgebaut worden. So können Eltern einen freien Hortplatz ergattern.

Die Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Josef in Nördlingen hat in den vergangenen Wochen das ehemalige Pfarrhaus in der Kerschensteinerstraße umgebaut und so hergerichtet, damit dort 25 Hortplätze neu entstehen konnten. Die Hortgruppe stellt laut Pressemitteilung eine sinnvolle und notwendige Kompetenzerweiterung für die drei Kitas der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen dar.

Betreuung bis zur vierten Klasse

Unter der Voraussetzung, dass der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas noch im Februar startet, wird der Hort zum 1. März mit der Betreuung von Kindern der ersten bis zur vierten Klasse starten. Für konkrete Buchungsanfragen der noch freien Plätze steht die Einrichtungsleitung der Kita St. Josef zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach dem Gottesdienst am vergangenen Sonntag konnte nun die Segnung der Einrichtung beziehungsweise der neuen Räumlichkeiten erfolgen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln fand die Zweckübergabe allerdings nur im kleinsten Kreis statt.

Nach einer kurzen Ansprache von Oberbürgermeister David Wittner, in der er auf die Bedeutung der Einrichtung insbesondere für das Wemdinger Viertel einging, wurden von Frau Moser-Knoll (Architekturbüro Moser-Ziegelbauer) die umgesetzten Maßnahmen vorgestellt.

Kinder dürfen sein, wie sie sind

Pastoralpraktikant Roland Kiechle ging laut Mitteilung im Anschluss auf den 1. Johannesbrief ein, der daran erinnere, dass alle Menschen Gottes Kinder seien. Die neue Einrichtung solle ein Ort sein, in dem Kinder nicht nur ihre FFP2-Masken ablegen, sondern so sein dürfen, wie sie sind.

Im Anschluss übernahm Pfarrer Benjamin Beck die Segnung der hellen und freundlichen Räumlichkeiten. (pm)

