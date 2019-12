vor 45 Min.

Klassiker kommt wieder ins Kino

Der Film „Mord im Heiligenwald“ wird in Nördlingen gezeigt

Die im Ostalbkreis gedrehte Krimikomödie „ Mord im Heiligenwald“ mit seiner außergewöhnlichen Entstehungsgeschichte kommt wieder ins Kino. Der Film von Birgit Kohl und Tim Spreng lässt die Nachkriegszeit an authentischen Orten auferstehen. Er zeigt Gesichter, die vom Leben, Leiden und Arbeiten in den fünfziger Jahren auf dem Land erzählen und lebt vom schwäbischen Dialekt. Die Filmemacher wollen laut einer Pressemitteilung mit der Komödie die Erinnerungen an diese Zeit dokumentieren. Der Mordfall an einem tyrannischen Familienvater und die Recherche nach Motiv und Täter wird für die beiden Dorfpolizisten zur Herausforderung – vor allem dadurch, dass ihnen ein Kriminalkommissar samt Assistent aus der nächsten Kreisstadt vor die Nase gesetzt wird. So führen die Polizisten ihre Untersuchungen durch – und wer sollte die Leute im Dorf besser kennen als sie? Mit kreativen Ideen und schwäbischem Schalk gelingt es ihnen, die beiden Vorgesetzten außer Gefecht zu setzen.

Dass die Komödie realisiert werden konnte, lag daran, dass Idealisten auf Profis trafen und eine Zusammenarbeit begann. Die Darsteller spielten unentgeltlich und ein ganzes Dorf unterstützte die Filmarbeiten mit Spenden, Bereitstellung von Drehorten, Kostümen und Requisiten. Damit ist Tannhausen als Anfangspunkt dieses besonderen Filmprojekts verewigt. (pm)

„Mord im Heiligenwald“ wird am 26. und 29. Dezember um 17.15 Uhr und am 30. Dezember um 19.45 im Movieworld in Nördlingen gezeigt. Die Filmemacher und einige Schauspieler werden anwesend sein.

