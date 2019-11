06.11.2019

Kleiner Donner, großes Kino

Alfons Wille spielt in der Pferdeshow Yakari einen Indianerjungen, sein Pferd heißt Kleiner Donner. Der Zehnjährige war bereits vor einigen Jahren ein Fan der Zeichentrickserie Yakari, an der sich die Show orientiert.

Auf der Kaiserwiese in Nördlingen wird derzeit die Pferdeshow Yakari aufgeführt. Dabei reiten Artisten und Hauptdarsteller in hoher Geschwindigkeit durch die Arena.

Von Peter Urban

Nördlingen Alfons Wille ist erst zehn Jahre alt. Aber er ist in seinem jungen Alter bereits der Hauptdarsteller der Pferdeshow Yakari, die derzeit auf der Nördlinger Kaiserwiese aufgeführt wird. Wie er dazu gekommen ist, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben zu Hause einen Reiterhof“, sagt Alfons „und da habe ich immer gesehen, wie meine Tante geritten ist. Ich habe auch beobachtet, wie man Pferde sattelt, das habe ich dann heimlich auch gemacht. Ich bin aber immer wieder herunter gefallen.“

Alfons erzählt, dass ihn eines Tages seine Oma beobachtet habe und aufgrund seiner Begeisterung meinte: „Der Junge braucht ein Pferd.“ Das bekam er auch. Schon damals sei er Fan der Zeichentrick-Serie Yakari gewesen. Darin geht es um den Indianerjungen Yakari, der mit seinem Pferd Kleiner Donner viele Abenteuer erlebt. Und so nannte Alfons Wille sein Pferd ebenfalls Kleiner Donner. Alfons’ Oma konnte mit dem Namen zwar zunächst nichts anfangen, doch dann hat sich Alfons mit ihr zusammen die Serie im Fernsehen angesehen. Und so verstand Oma Wille, was Alfons so begeisterte. Sie schlug ihm vor, eine Pferdeshow im Stil der Zeichentrickserie aufzuziehen. „Man braucht ja nur Schauspieler, Pferde haben wir und die Ideen auch“, sagte sie. Was allerdings an solch einer Show dran hängt, stellte sich erst im Laufe der Planung heraus. Sie mussten die nötigen Lizenzen bei den beiden Autoren der Zeichentrickserie erwerben, Konzept und Kostüme abstimmen und die Show selbst konzipieren. Und dazu gab es mit Alfons und seinem Pferd bereits die idealen Protagonisten für Yakari und Kleiner Donner.

Unternehmen stammt aus der Nähe von Dinkelsbühl

So kam es, dass nun ein kleines Unternehmen aus Dürrwangen-Haslach in der Nähe von Dinkelsbühl mit seiner Pferdeshow für die ganze Familie durch das Land zieht. Die RN waren bei der Premiere dabei und sah, dass das Konzept vom harmonischen Zusammenspiel von Mensch und Tier, vom Wechsel exquisiter Reitkunst mit gefühlvollen Momenten aufgeht. Der junge Alfons trägt die Show, die nicht nur für die Fans der Zeichentrickserie, sondern auch für Pferde- und Showliebhaber aller Altersklassen unterhaltsam ist.

Denn was die Artisten und Trickreiter der Gruppe Khadikov auf und mit ihren Pferden in der Arena mit nur 30 Metern Durchmesser in Höchstgeschwindigkeit aufführen, ist stellenweise atemberaubend. Die Geschichte ist natürlich auch kindgerecht aufbereitet und das Publikum, vor allem die Kinder, werden bis hin zu einer Art „Kinderdisco“ in der Manege miteinbezogen. Denn nur so funktioniert Unterhaltung, die Eltern und Kinder gleichermaßen begeistert. Das Konzept verbindet Reitkunst und Soap-Opera überzeugend. Bis zum 10. November ist die Show noch auf der Kaiserwiese zu sehen.

