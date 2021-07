Das ist Kleinerdlingens neues Gemeindezentrum

Plus Vier Jahre nach dem Wasserrohrbruch ist das „neue“ Gemeindezentrum Kleinerdlingen eingeweiht worden. Wie es nun dort aussieht.

Im Rückblick war es ein glücklicher Umstand, dass vor gut vier Jahren die Turnhalle als Teil des Kleinerdlinger Gemeindezentrums von einem Wasserrohrbruch heimgesucht wurde. Dieses seinerzeit wenig erfreuliche Ereignis hat nämlich dazu geführt, dass der Stadtteil quasi eine neue Halle samt neuer Gastwirtschaft für seinen Ort bekommen hat. Was das gekostet hat.