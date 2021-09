Kleinerdlingen

Die erste Dorfkirche wurde zweimal vom Blitz getroffen

Im August 1821 ist der Grundstein für die Kirche in Kleinerdlingen gelegt worden.

Plus Vor 200 Jahren wurde der Grundstein für eine neue Kirche in Kleinerdlingen gelegt. Die Erste hatte keinen Platz für alle Einwohner und gleich zweimal schlug der Blitz ein.

Von Peter Urban

Sie ist schon ein besonderes Gotteshaus, die Johannes dem Täufer gewidmete Kirche in Kleinerdlingen, deren Grundsteinlegung sich heuer zum 200. Mal jährt. Ungewöhnlich ihr Platz am Rande der Gemeinde, unübersehbar von der Umgehungsstraße aus. So bemerkenswert wie der Standort ist auch die Entstehung und die Gestaltung der Kirche.

