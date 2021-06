Kleinerdlingen

09:53 Uhr

Unbekannte brechen in Kleinerdlinger Bauwagen ein

Die Nördlinger Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die aus einem Bauwagen in Kleinerdlingen Getränke entwendet haben.

Unbekannte dringen in einen Bauwagen in Kleinerdlingen ein. Dabei verursachen sie keinen Sachschaden an dem Anhänger, nehmen aber etwas mit.

