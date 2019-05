15:54 Uhr

Kleinerdlinger Feuerwehr muss eigenen Baum fällen

In den frühen Morgenstunden mussten die Kleinerdlinger die Schilder an ihrem Maibaum wieder abhängen und den Baum fällen. Ein Unbekannter hatte ihn angesägt.

Ein Unbekannter sägt im Nördlinger Stadtteil nach der Maifeier den Maibaum an.

Von Martina Bachmann

Eigentlich war es eine schöne Feier im Nördlinger Stadtteil Kleinerdlingen. Die Kinder hatten den Maibaum geschmückt, es gab Würste und Steak vom Grill sowie hausgemachte Kuchen. Ein „Festle für die Dorfgemeinschaft“ eben, wie es der 1. Vorsitzende der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, Thomas Benisch, erzählt. Doch am Tag danach stand der Maibaum in Kleinerdlingen nicht mehr. Die Feuerwehrler mussten ihn in den frühen Morgenstunden selbst fällen.

Und das kam so: Nach 4 Uhr machten sich die letzten Festbesucher auf den Heimweg, erzählt Benisch. Man machte einen Umweg, begleitete noch jemand nach Hause, und kam auf dem Rückweg wieder am Maibaum vorbei. Dort machte sich just in diesem Moment ein Unbekannter am Stamm zu schaffen. Die Kleinerdlinger schrien, der Mann rannte weg, sie verfolgten ihn noch. Doch vergeblich. Als die Zeugen zum Maibaum zurückkamen, sahen sie, dass der Unbekannte bereits ganze Arbeit geleistet hatte, berichtet Benisch weiter: Der Mann hatte den Stamm bis zur Hälfte durchgesägt.

Die Zeugen informierten die Polizei, sperrten die Straße ab und klingelten die Kameraden aus den Betten. Die holten erst einmal eine Hebebühne und montierten die Schilder wieder vom Maibaum ab. Und dann fällten sie ihn in der Morgendämmerung. Zu groß war die Gefahr, dass der Baum im Wind umkippen könnte, dass ein Mensch verletzt oder ein Gegenstand beschädigt werden könnte.

Einen Tag später sagt Benisch, dass er froh sei, dass niemandem etwas passiert ist. Man habe zwar über eine Anzeige diskutiert. Doch die müsse man gegen Unbekannt stellen, schließlich wolle man niemanden zu Unrecht verdächtigen. Ein Jugendlicher habe jedenfalls nicht am Maibaum gesägt, berichten die Zeugen laut Benisch – das sei eher ein erwachsener Mann gewesen. Ortssprecher Marcus Sienz sagt: „Sicher ärgern wir uns.“

Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul wird da deutlicher: „Das hat mit der Maibaum-Tradition nichts mehr zu tun.“ Schließlich gehe es da um das Thema Sicherheit.

Themen Folgen