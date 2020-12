07.12.2020

Kleinkunst: Aufführungen abgesagt

Kunden können gekaufte Karten zurückgeben

Die im Programmheft angekündigten und geplanten Kleinkunstveranstaltungen sind laut einer Mitteilung der Stadt Nördlingen zwischenzeitlich abgesagt oder verschoben worden. Karten für die Veranstaltungen, die in der Tourist-Information erworben wurden, können dort wieder zurückgegeben werden. Der Betrag wird erstattet.

Folgende Veranstaltungen sind ersatzlos abgesagt:

Allstars of Gipsy, geplant am 26. April 2020,

RiesJazz, geplant am 13. März 2020,

TBC – Totales Bamberger Cabaret, geplant am 19. November 2020.

Die Stadt Nördlingen bittet darum, die Tickets bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen zurückzugegeben. Für die Veranstaltung „Der Sittich“ im Theater-Abonnement-Programm mit der Münchner Tournee, unter anderem mit Michaela May (ursprünglich geplant am 17. November 2020), ist ein möglicher Ausweichtermin Anfang Januar 2021 bereits jetzt wieder abgesagt worden, sodass unter Umständen erst im Spätherbst 2021 an eine Neuaufnahme gedacht werden kann.

Auch diese Karten können jetzt wieder zurückgegeben werden, der Betrag werde den Kunden laut der Pressemitteilung der Stadt Nördlingen dann erstattet. Für die bereits verlegten Kleinkunstveranstaltungen „Claudia Pichler“, neuterminiert am 26. Februar 2021, und die Wellküren, neuer Termin 21. Mai 2021, behalten die bereits gekauften Karten Gültigkeit.

Für weitere ausgefallene Veranstaltungen wird sich um Ersatztermine bemüht, heißt es in der Mitteilung, diese sind jedoch noch nicht terminiert. (pm)

