Vorfahrt missachtet: Unfall in Kleinsorheim

Einer 73-Jährigen Frau wurde am Mittwoch in Kleinsorheim die Vorfahrt genommen, es kam zu einem Unfall.

Eine 26-Jährige hat am Mittwoch in Kleinsorheim eine 73-jährige Fahrerin übersehen und so einen Unfall verschuldet. Die Verursacherin fuhr laut Polizei vom Brühlweg kommend in Richtung Ortsmitte, an der Kreuzung zur Großsorheimer Straße übersah sie die von links kommende 73 Jährige Pkw-Fahrerin, so dass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Beide Lenker sind unverletzt geblieben, es entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. (pm)

