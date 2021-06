SPD: Mehr Anstrengungen für regenerative Energien

Den Sozialdemokraten geht der Ausbau von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen zu langsam

Bei der jüngsten, digitalen Vorstandssitzung der Nördlinger SPD war eines der Hauptthemen auf der Agenda die Stromgewinnung aus Sonnenenergie mithilfe von Solarzellen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, war sich der gesamte Vorstand einig, dass es deutlich ambitioniertere Anstrengungen von Seiten der Politik und der Verwaltung bedürfe, um den Umstieg zur regenerativen Energiegewinnung zu schaffen. Der Ausstieg aus der Atomenergie sei auf der Zielgeraden, das Ende der Kohleverstromung beschlossen und doch gehe der Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen und Windkraftanlagen immer noch sehr langsam voran.

Ortsverbands-Vorsitzender Thomas Stowasser und der gesamte Vorstand unterstützen daher den Kurs der SPD Stadtratsfraktion in Bezug auf die Zulassung von PV-Freiflächenanlagen auf geeigneten Flächen uneingeschränkt, heißt es weiter. Luise Müller, stellvertretende Ortsverbands-Vorsitzende, könne sich auch PV-Anlagen auf den Dächern in der Altstadt zur Stromgewinnung gut vorstellen. Es gebe, so Müller, PV-Module die sich in die vorhandene Dachlandschaft technisch als auch farblich integrieren lassen.

Jürgen Greiner beleuchtete die verbesserte Förderung von Eigenstromanlagen durch die Fortschreibung des EEG aus dem Januar. Solche Anlagen auf dem eigenen Dach seien nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern jetzt auch wirtschaftlich für den Betreiber interessant. Insbesondere wenn sie zusammen mit einem Batteriespeicher betrieben werden. Neben den privaten Investoren sei aber auch die Stadt Nördlingen gefordert, um mehr Sonnenstrom zu erzeugen.

Idee: PV-Anlagen über Parkplatzflächen

PV-Anlagen könnten beispielsweise über Parkplatzflächen, die im Eigentum der Stadt sind, entstehen, so eine Idee von Vorstandsmitglied Silvia Feirer-Fischer. Man könne Nördlinger Bürger über Dachflächenvermietung, wie vor Jahren am Rieser Sportpark schon geschehen, beteiligen, oder über geeignete Beteiligungsmodelle an solchen Anlagen finanziell partizipieren lassen, ergänzte Vorstandsfrau Maria Höpfner. Es gebe einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, die man nutzen könne, so Johann Kechele. Man müsse jetzt endlich die Denkstruktur umkehren, von dem was alles nicht gehe, zu dem was machbar und nötig ist um das Ziel der Energiewende auch in Nördlingen und seinen Stadtteilen zu erreichen, resümierte Stowasser. (pm)