Klösterle: Oskar und die Dame in Rosa

Rührendes Stück am Freitag auf der Bühne

Die Bühnenfassung des Werks von Éric-Emmanuel Schmid, „Oskar und die Dame in Rosa“, ist wieder auf Tournee. Die Produktion kommt am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr nach Nördlingen.

Oskar ist erst zehn, aber er weiß, dass er sterben wird. „Eierkopf“ nennen ihn die anderen Kinder im Krankenhaus. Doch das ist nur ein Spitzname und tut nicht weiter weh. Schlimmer ist, dass der Arzt und seine Eltern Angst haben, darüber zu reden, dass weder Chemotherapie noch Knochenmarkstransplantation sein Leben retten können. Nur die „Dame in Rosa“ hat den Mut, mit ihm über seine Fragen nachzudenken. Sie gehört zu den Frauen in rosa Kitteln, die sich in der Klinik ehrenamtlich um schwerkranke Kinder kümmern. Sie, die Oskar liebevoll Oma Rosa nennt, rät ihm, dem lieben Gott jeden Tag in einem Brief zu schreiben, was ihn bewegt. Oskar glaubt zwar nicht einmal an den Weihnachtsmann und findet die Idee auch nicht gut, versucht es aber doch. Oma Rosa bringt ihn dazu, sich jeden Tag wie zehn Jahre seines Lebens vorzustellen. Auf diese Weise durchlebt Oskar ein ganzes Menschenleben: erste Liebe, Eifersucht, Midlife-Crisis und das Alter, bis er mit 110 Jahren zu müde ist, um noch älter zu werden.

Eintritt ohne Test, wenn der Inzidenzwert unter 50 ist

Karten sind im Vorverkauf unter Angabe der Kontaktdaten bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen ab sofort erhältlich. Bei einem Inzidenzwert unter 50 ist die Veranstaltung im Stadtsaal „Klösterle“ entsprechend Hygiene- und Abstandskonzept ohne Testung möglich. (pm)