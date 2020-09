vor 19 Min.

Klosterschenke in Mahingen: Hier wird Gastfreundschaft gelebt

Plus Das Gasthaus zur Klosterschenke der Familie Steinheber in Maihingen ist ein Traditionshaus. Doch in der Corona-Zeit bleiben viele auswärtige Besucher aus.

Von Pauline Herrle

Gelegen an der Romantischen Straße bildet das Gasthaus zur Klosterschenke in Maihingen einen beliebten Ausflugsort für Radfahrer, um sich an einem heißen Sommertag zu erfrischen. Auch nach einem Spaziergang im Geopark Ries oder entlang des Jakobsweges genießen die Menschen dort weiterhin die Ruhe der Natur nahe am Wald und der Mauch. Besucher des Museum Kulturland Ries und der Klosterkirche in Maihingen finden zur Mittagszeit häufig ihren Weg in die gesellige Gaststube der Familie Steinheber – die Klosterschenke liegt mitten im Zentrum der Ausflugsziele im kleinen Maihingen.

Seit 49 Jahren betreibt das Ehepaar Hildegard und Georg Steinheber die Gaststätte neben der Klosterkirche und dem Museum Kulturland Ries in Maihingen. Die Gaststätte ist ein Traditionshaus: Georg Steinhebers Großeltern kamen im Jahr 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg in den Besitz der Wirtschaft. Im Laufe der Jahre habe sich in der Klosterschenke viel verändert, so die Gastwirtin. Hildegard und Georg Steinheber betreiben den Hof nun in der dritten Generation und nahmen die eine oder andere Änderungen nach ihrer Übernahme vor: Der baufällige Pferdestall wurde renoviert, um die Gastwirtschaft zu vergrößern. Zusätzlich erweiterten sie die Gaststätte im Jahr 1994 um einen großen Festsaal und Fremdenzimmer im Obergeschoss. „Unsere Familie hat sich alles selbst aufgebaut“, sagen Georg und Hildegard Steinheber stolz.

Gutbürgerliches Essen in der Maihinger Klosterschenke

Gutbürgerlich wird in der Klosterschenke gekocht. Hildegard Steinheber ist die Küchenchefin, bekommt dort aber stets Hilfe von der ganzen Familie. Ob Kinder, Schwiegerkinder oder sogar die Enkel – gibt es im Gasthaus ein großes Fest, helfen alle zusammen. In der rustikal eingerichteten Gaststube ist für 70 Besucher Platz. Auch ein Stammtisch hat dort seinen eigenen Tisch mit einer Fotoecke. Besonders der große Festsaal ist bei den Besuchern sehr beliebt. „Wir haben vor allem viele Kommunionen, Hochzeiten und Geburtstage“, sagt Steinheber. Im großen Festsaal finden etwa 200 Gäste Platz. Auch Faschingsfeiern und Vereinssitzungen aus dem Dorf werden in dem großräumigen Saal abgehalten.

Im Sommer zieht vor allem der kleine Biergarten viele auswärtige Gäste an. Das Museum Kulturland Ries liegt direkt gegenüber der Gaststätte, weshalb viele der auswärtigen Gäste die Klosterschenke besuchen, um eine typisch rieserische Mahlzeit zu sich zu nehmen. An Festen wie dem Kartoffel- oder Schnitterfest des Museums machen viele Menschen eine Kaffeepause im Gasthaus, wo sie die beliebten selbst gemachten Torten von Hildegard Steinheber probieren. „Zudem nutzen viele Wanderer auf dem Jakobsweg das Angebot, im Gasthaus zu übernachten“, sagt die Wirtin.

Auch die Klosterschenke wird von der Pandemie getroffen

Doch auch die Familie Steinheber wurde von der Corona-Krise getroffen. Ausflugsgruppen, die die Klosterkirche oder das Museum besichtigen und dann in der Klosterschenke zu Mittag essen, blieben aus. „Auch die sonst sehr vielen Fahrradfahrer waren dieses Jahr deutlich weniger“, so Steinheber. Für zehn Wochen musste die Gastwirtschaft ganz geschlossen bleiben. Als die Biergärten wieder geöffnet wurden, kamen viele Stammgäste. „Da hat uns auch das schöne Wetter geholfen“, sagt Steinheber. Einen Abholservice haben sie erst spät eröffnet, dennoch seien einige Menschen gekommen, um ihr Essen aus der Klosterschenke abzuholen. Auch die anstehenden Kommunion- und Konfirmationsfeiern im großen Saal wurden abgesagt. Wie es künftig aussieht, ist noch unklar. Nur wenige wollen schon im Voraus eine Nachholfeier planen. „Insgesamt haben wir dieses Jahr 37 Absagen“, so Steinheber.

Dennoch ist Familie Steinheber froh, ihr Gasthaus zur Klosterschenke überhaupt öffnen zu können. Ein kleiner Trost: Die traditionelle Kirchweih konnte wenigstens im kleinen Rahmen durchgeführt werden. „Uns ist es wichtig, mit unseren Gästen ins Gespräch zu kommen“, sagt die freundliche Wirtin. Das ist es auch, was die Klosterschenke ausmacht: Sie bringt die Dorfbewohner mit Leuten zusammen, die zu Besuch oder auf der Durchreise in Maihingen sind. „Unsere Klosterschenke zeichnet sich durch Geselligkeit und Gastfreundschaft aus“, sagt Steinheber.

