vor 22 Min.

Knabenkapelle setzt auf Einzel-Unterricht

Die jungen Musiker können derzeit nicht auftreten. Das hat laut Stadtkapellmeister auch Auswirkungen auf die Motivation

Eigentlich würden derzeit die letzten Proben für das große Jahresabschlusskonzert der Knabenkapelle Nördlingen stattfinden, das alljährlich die Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark füllt. Das Konzert musste in diesem Jahr pandemiebedingt abgesagt werden, Proben finden laut einer Mitteilung der Stadt Nördlingen nur als Einzelunterricht unter strengen Hygieneauflagen statt.

Die Knabenkapelle, 1924 als musikalischer Botschafter der Stadt gegründet, hat ein schweres Jahr hinter sich. Lediglich kleine Konzerte konnten absolviert werden, die Jungen ihr Können nur selten unter Beweis stellen. Das mindert auch die Motivation, wie Oliver Körner, musikalischer Leiter der Knabenkapelle, sagt: „Ich hoffe daher, dass wir spätestens im Frühjahr wieder Konzerte spielen zu können.“ Dass – im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr – derzeit zumindest Einzel-Unterricht stattfinden kann, sei eine erhebliche Verbesserung der Situation. Mit Abstand, hinter Plexiglas als zusätzliche Sicherung in den etwas kleineren Räumen und unter Einhaltung von Lüftungspausen üben die Buben im Spitalhof an ihren Instrumenten. Der Unterricht muss teils früher anfangen oder dauert bis in die Abendstunden. Auch auf Online-Angebote wurde bereits in der ersten Woche des Lockdowns im Frühjahr zurückgegriffen. Flexibilität und Kreativität zeichnen die letzten Monate in der Knabenkapelle Nördlingen laut Mitteilung aus.

Oberbürgermeister David Wittner freue sich, dass mit originellen Ideen und ausgefeiltem Hygienekonzept Unterricht möglich ist: „Die Knabenkapelle ist eine wichtige Institution unserer Stadt. Es ist nicht abzuschätzen, wie viele tausende Menschen ihr in den vergangenen Jahren mit Freude zugehört haben und ihr Beifall zollten. Ich hoffe sehr, dass bald wieder Konzerte stattfinden können.“ (pm)

