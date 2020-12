vor 35 Min.

Kochen gegen die Krise: Solidarität der Gäste für Meyers Keller

Plus Auch dank der Gäste hat es das Nördlinger Restaurant Mayers durch die bisherige Krise geschafft. Für die Leser der Rieser Nachrichten hat er ein Weihnachtsmenü entworfen.

Von Peter Urban

„Nicht jammern, wir kommen schon über die Runden“: Dieses Motto hat Evelin und Jockl Kaiser und ihre Mannschaft durch die Krise begleitet. Immer im Gedanken daran, wie vielen Menschen auf dieser Welt es sehr viel schlechter geht als uns. Mit diesen positiven Gedanken wollen wir hiermit die RN-Serie „Kochen gegen die Krise“ beenden. Die Pandemie hat den Menschen viele Opfer abverlangt. Mit am Härtesten hat es sicherlich die Gastronomie getroffen.

Jockl Kaiser kann sich nicht daran erinnern, seit seiner Kindheit jemals an Ostern nicht „Vollgas“ gearbeitet zu haben. Und 2020? Nichts. Keine Gäste, kein Geschäft, Stille im Restaurant, im Biergarten. „Die Soforthilfe und das Kurzarbeitergeld im Frühjahr haben uns natürlich geholfen“, sagt Evelin Kaiser, „sie haben uns über den ersten Schock und das Nicht-Wissen, wie es weitergeht, geholfen.“ Für alle Gastronomen ist Corona die existenzielle Krise schlechthin.

Jockl und Evelin Kaiser haben vor dem Haus ein Hochbeet angelegt

Aber sie ist auch die Chance, innezuhalten und Konzepte, Ausrichtung und Weiterleben neu zu denken. Das haben Evelin und Jockl Kaiser sofort getan. Sie haben notwendige Renovierungsarbeiten im Haus gleich in Angriff genommen, haben zum Beispiel vor dem Haus Hochbeete für eigenes Gemüse und Kräuter angelegt. „Nachdem wir beim ersten Shutdown zunächst in eine Art Schockstarre verfallen sind, haben wir uns schnell wieder gefangen und mit Hilfe unserer Gäste aus dem emotionalen Tal herausgearbeitet.

Die Solidarität unserer Gäste hat uns so viel gegeben, dass wir einen richtigen Kreativitätsschub erlebt haben“, sagt Jockl Kaiser, „viele Gäste haben in dieser Zeit Gutscheine gekauft, sie aber, als es weitergehen konnte, gar nicht alle eingelöst.“ Dieses Mitgefühl seiner Gäste rührt ihn noch heute. Denn auch die Mess’, bei der das Meyers-Keller-Weinzelt eine wichtige Rolle spielt, ist ja als Umsatzbringer komplett ausgefallen. Entschädigung? Keine.

Auch gab es keinen Weihnachtsmarkt für Meyers Keller

Ebenso ist der Nördlinger Weihnachtsmarkt, für dessen Renommee nicht zuletzt der Meyers-Keller-„Weihnachtszauber“ steht, abgesagt worden. Entschädigung? Jockl Kaiser winkt ab: „Das können wir wohl vergessen.“ Natürlich versteht er die Maßnahmen, die getroffen worden sind. Den neuerlichen Lockdown überbrückt er für seine Mitarbeiter mit Urlaub und Arbeitszeitkonten, die großzügig zugesagte Novemberhilfe ist nur zu einem kleinen Teil eingetroffen. So wird er im Dezember seine Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken müssen und weiterhin die laufenden Kosten zu überbrücken versuchen.

„Gut, dass wir über die Jahre seriös gewirtschaftet haben“, ist Evelin Kaiser froh, „wir müssen uns im Moment noch keine existenziellen Sorgen machen“. Auf das oft praktizierte To-Go-Geschäft hat man auf Meyers Keller bisher bewusst verzichtet („Wir sind dann doch zu weit außerhalb“), an Weihnachten allerdings bietet das Haus täglich To-Go-Menüs von Heiligabend bis zum Sonntag, 27. Dezember.

Weihnachtsessen kann man auch im Restaurant abholen

„Herrliche Menüs für die heimischen Tische, im Restaurant so vorbereitet, dass sie mit wenigen Schritten zu Hause zubereitet werden können“. Alles umweltfreundlich in einem nachhaltigen Mehrweg-System verpackt – und Weinempfehlungen (plus die entsprechenden Flaschen dazu) gibt es obendrauf. Jede/r kann sich so an Weihnachten neben den optischen auch kulinarische Sterne ins Haus holen. Näheres unter www.jockl-kaiser.de. Oder mann/frau probiert sich selbst aus: Wir haben Jockl Kaiser gebeten, ein Nördlinger Weihnachts-Sterne-Menü als Rezept auszuarbeiten. Wir wünschen bestes Gelingen und guten Appetit.

Das Weihnachtsrezept

Ein Menü für vier Personen

Vorspeise

Cremesüppchen von der Topinambur

Zutaten

4 Schalotten

1 Knoblauchzehe

Olivenöl zum Dünsten

Großer Rosmarin- und Thymianzweig

200g Topinambur

Noilly Prat oder anderer trockener Wermuth

Weißwein

800ml Fleisch- oder Gemüsebrühe

100ml Sahne

Salz

Schwarze Perigord-Trüffel





Zubereitung

Die Schalotten und die Knoblauchzehe fein würfeln.

Die Topinambur entweder schälen oder sehr kräftig mit einer Wurzelbürste schruppen, sodass die Haut weitgehendst entfernt ist. In mittelgroße Würfel schneiden.

entweder schälen oder sehr kräftig mit einer Wurzelbürste schruppen, sodass die Haut weitgehendst entfernt ist. In mittelgroße Würfel schneiden. In Olivenöl zusammen mit den Schalotten und dem Knoblauch glasig anschwitzen.

Kräuterzweige zugeben, kurz mit andünsten und dann mit Wermut ablöschen.

Wermut komplett verkochen lassen und dann mit Brühe und Sahne auffüllen und darin die Topinambur weichkochen.

weichkochen. Kräuterzweige entfernen und dann die Suppe pürieren.

Mit Salz abschmecken.

Nochmals erhitzen und mit einem Mixstab nochmals aufschäumen und anrichten.

Den Trüffel sehr fein darüber hobeln.





Hauptgang

Schweinsfuß

Zutaten

2 Schweinsfüße (nicht Haxen) (gegebenenfalls beim Metzger vorbestellen)

(nicht Haxen) (gegebenenfalls beim Metzger vorbestellen) 1 Karotte grob gewürfelt

1 kleine Sellerieknolle in grobe Würfel

geschnitten

1 Zwiebel geschält und auf der Schnittfläche

dunkel angebraten

Wasser, Salz





Zubereitung

Die Schweinsfüße gewaschen mit dem Gemüse in einen Topf geben.

gewaschen mit dem Gemüse in einen Topf geben. Mit Wasser fingerdick bedecken und leicht Salzen.

In dem Topf mit Deckel weichkochen.

Herausnehmen, leicht erkalten lassen und von den Knochen lösen. In feine Würfel schneiden.

Brühe für das Risotto aufheben.





Graupenrisotto

Zutaten

400g Perlgraupen

Wasser und Salz zum Kochen

Gewürfelte Schweinsfüße

Schweinsfuß-Brühe

1 Karotte

2 Schalotten

1 Halbe Stange Lauch (das Grüne)

50g Butter





Zubereitung:

Die Perlgraupen in viel, leicht gesalzenem Wasser weichkochen. Dabei immer wieder rühren, damit sich keine Klumpen bilden. Abseihen.

Das Gemüse in feine Würfel schneiden und in der Butter weichdünsten.

Gekochte Graupen und Schweinsfuß-Würfel zugeben.

Etwas Schweinsfußbrühe zugießen, bis eine typische Risotto-Konsistenz erreicht ist und einmal aufkochen.

Rosenkohl

Zutaten

20 Rosenkohl-Blüten (Alternativ die Blätter von 20 Stück Rosenkohl)

Salzwasser zum Blanchieren

1 Schalotte

Butter zum andünsten





Zubereitung

Die Rosenkohlblüten (oder Blätter) knackig blanchieren und in Eiswasser abschrecken.

In der Butter die Schalottenwürfel glasig andünsten und die Rosenkohlblätter zugeben.

Mitgaren, bis sie heiß sind.





Dorade

Zutaten

Zwei große Doraden (à 600 bis 800 g)

Öl oder geklärte Butter zum Anbraten

Salz





Zubereitung

Die Doraden schuppen und filetieren.

Die Fischfilets zu 4/5 auf der Hautseite anbraten, kurz wenden und dann sofort servieren.

Der Fisch sollte in jedem Fall glasig gegart sein.





Fertigstellen

Das Risotto in der Mitte des Tellers anrichten. Den gebratenen Fisch darüberlegen und mit den Rosenkohlblüten garnieren. Die restliche, heiße Schweinsfußbrühe entweder angießen oder separat servieren.





Dessert

Zwetschgenterrine im Marzipanmantel

Zutaten

1,5 Kg Zwetschgen

150g Zucker

4cl Zwetschgenwasser

4cl Armagnac

60g Walnüsse,

40g Pistazien

40g Pinienkerne

9 Blatt Gelatine

Zeste und Filets von 2 Orangen





Zubereitung

Zwetschgen waschen, entsteinen, zerschneiden mit Zucker auf die Hälfte einkochen.

Alle Nüsse, die Orangenschalen und die vorher eingeweichte Gelatine dazu. In die abgekühlte Masse die Spirituosen dazu und zur Hälfte in die Terrinen-Form füllen.

dazu und zur Hälfte in die Terrinen-Form füllen. Die Orangenfilets als Kernfüllung einlegen und die andere Hälfte der Masse darauf füllen.

Mindestens 6 Stunden kaltstellen. Marzipan (Zucker und Rohmasse 1:1) ausrollen und die Terrine darauf stürzen.

Einwickeln, Portionen schneiden und möglichst bald servieren, damit das Marzipan keine Feuchtigkeit zieht.

Sabayon warm

Zutaten

8 Eigelb

250g Zucker

400g Portwein





Zubereitung

Die Eigelbe mit dem Zucker und dem Portwein über dem Wasserbad aufschlagen, bis eine Bindung entsteht.

Die Sabayon darf aber nicht zu heiß werden, damit keine Klumpen entstehen und das Ganze gerinnt.

