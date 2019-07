19.07.2019

Komfortabler am Schloss parken

Der Reimlinger Gemeinderat entscheidet sich dafür, den Parkplatz am Schloss auszubauen. Zudem geht es in der Sitzung um das neue Gewerbegebiet II

Von Ronald Hummel

Bürgermeister Jürgen Leberle ist es gelungen, das Zeitfenster für großzügige Zuschüsse zum Ausbau des Parkplatzes beim Reimlinger Schloss zu nutzen. Sein Antrag, das Projekt in die einfache Dorferneuerung aufzunehmen, wurde vom Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach angenommen; es gibt dafür 50 Prozent Förderung ohne Deckelung. Friedrich Eckmeier vom Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer legte zum weiteren Vorgehen dem Reimlinger Gemeinderat eine Planung zur Parkplatz-gestaltung vor, die das Gremium vor zwei Jahren unter vier möglichen Varianten ausgewählt aber mangels günstiger Zuschusslage nicht realisiert hatte.

Es wurde allgemein als „High end“-Lösung bezeichnet, also die aufwendigste und für die Autofahrer komfortabelste Lösung. Im Zentrum stehen dabei drei Blöcke mit je zwei Reihen schräg liegender Parkplätze, in die man bequem in leichtem Winkel einparken und auf den Zufahrtswegen dazwischen mit minimalem Rangieren ebenso bequem wieder heraus fahren kann. Dazu kommen noch zwei Parkstreifen am westlichen und am nördlichen Rand des Haupt-Parkplatzes.

Zwei Zufahrtswege enden in der angrenzenden Wiese, sodass diese bei Großereignissen ebenfalls zum Parken erreichbar ist. Ein weiterer Streifen liegt entlang der Schlossmauer, wo auch jetzt schon geparkt werden kann. Zur großen Lösung gehört auch, den Kiesweg oben am Berg zwischen Schlossmauer und Waldrand sowie den dort ebenfalls bereits bestehenden Streifen zu asphaltieren. Auf diese Weise entstehen insgesamt 91 Parkplätze, die Kosten betragen brutto 392000 Euro; fast 100000 Euro davon entfallen allein auf die Entsorgung des alten Bodenmaterials.

Eckmeier erklärte, man könne bei den einzelnen Teilbereichen noch Einsparungen überlegen, beispielsweise, indem man auf eine Asphaltierung der Parkanlage am Wald verzichte, die auch den Besuchern der Sportanlage dient. Doch angesichts der günstigen Förderlage verzichteten die Reimlinger Räte einhellig auf Abstriche und beschlossen einstimmig, einen Zuschussantrag auf der Basis dieser Planung zu stellen.

Auch bei der Planung des neuen Gewerbegebietes II, das an das bestehende Gewerbegebiet und den nördlichen Kreisverkehr anschließt (wir berichteten) kam es zu einem einstimmigen Aufstellungs- und Billigungsbeschluss sowie der nötigen Änderung des Flächennutzungsplanes. Geklärt werden mussten noch Fragen zum Immissionsschutz, die bei den vergangenen Diskussionen aufgetaucht waren. Peter Trollmann, Experte für schalltechnische Untersuchungen, räumte Bedenken aus: Das neue Gewerbegebiet habe den gleichen Schallwert von 66 dBA wie das bestehende. Davon kommen 30 dBA bei der nächstgelegenen Wohnbebauung an; erlaubt seien 55.

Auch die spätere mögliche Planung von Betriebsleiterwohnungen stelle keine Einschränkung für die Beplanung des neuen Gewerbegebietes dar. Derartige Wohnungen werden in der Praxis den bestehenden Anlagen angepasst und beispielsweise Schlafzimmer dorthin ausgerichtet, wo am wenigsten Schallquellen aktiv sind. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es mit derartigen Einrichtungen in Gewerbegebieten keine Probleme gebe. So winkten die Reimlinger Gemeinderäte das Projekt nun endgültig durch.

