vor 23 Min.

Komiker Harry G kommt nach Nördlingen

Der Kabarettist präsentiert sein neues Programm

Der Kabarettist Harry G tritt mit seinem neuen Programm „Hoamboy“ am Freitag, 17. Januar, in Nördlingen auf. Der Titel sei mehr als nur ein Wortspiel, heißt es in einer Pressemitteilung, es sei eine exakte Beschreibung seiner Person. Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit.

Mit großer Leidenschaft und offenen Augen und Ohren durchsuche er sein jeweiliges Umfeld nach Themen, die es „wert“ seien, auf der Bühne besprochen zu werden. Und das mache Harry G laut der Mitteilung auf ganz eigene und unnachahmliche Weise. Ob in seiner typisch grantigen Art, süffisant, zynisch oder einfach ganz still betrachtend. Im Dezember 2019 geht der Komiker mit seinem dritten Bühnenprogramm auf Tour.

Bewunderung für Polt und Fredl, Fan von Helge Schneider

Markus Stoll alias Harry G ist gebürtiger Regensburger und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit am Schliersee. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre in Innsbruck und Buenos Aires. Seit 2006 lebt der ehemalige Investment Manager in München. Er bewundere Gerhard Polt und Fredl Fesl und sei Fan von Helge Schneider und Harald Schmidt. Sich selbst sieht Markus Stoll nach eigenen Angaben als zeitgemäßen Bayern, für den Tradition und Moderne (fast) keine Gegensätze seien.

Die Veranstaltung findet um 20 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen statt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, beispielsweise bei den Rieser Nachrichten (09081/83216) oder in der Touristinfo in Nördlingen (09081/84116).

