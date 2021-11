Der Sport und die Impfskepsis: Diese Diskussion muss geführt werden

Plus Schon aus der Verantwortung sich selbst gegenüber, aber auch aus Respekt vor Teamkollegen und Gegnern müssen Sportler ihre Gesundheit schützen, meint Robert Milde in seinem Kommentar.

Seit Joshua Kimmichs Eingeständnis, sich wegen der vermeintlich ungeklärten Langzeitfolgen nicht gegen das Covid-19-Virus impfen lassen zu wollen, wird die Impfskepsis des FC-Bayern-Fußballprofis landauf, landab diskutiert. In dieser Woche ist klar geworden, dass diese Diskussion auch unter den (Leistungs-)Sportlern unserer Region geführt werden muss.