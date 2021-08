Ehrenamtliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen

Plus Mehrere Fälle von freiwilligem Engagement zeigen: Rieserinnen und Rieser können sich glücklich schätzen. Denn was diese Menschen leisten, ist nicht selbstverständlich.

Es war eine traurige Nachricht, die in der Nacht auf Mittwoch bekannt wurde: Der vermisste Angler bei Oettingen wurde tot aufgefunden. Rund 70 Einsatzkräfte der Wasserrettung, 80 Feuerwehrleute, dazu noch weitere Personen vom Roten Kreuz – sie alle hatten zuvor versucht, den Mann noch rechtzeitig zu finden, mehrere Stunden lang, mitten in der Nacht. Es ist nicht der einzige Fall von ehrenamtlichem Engagement im Ries.