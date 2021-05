Impfungen: Das Verhalten einiger Mitbürger ist nicht fair

Plus Impflinge erscheinen nicht zum Termin - das ist anderen gegenüber nicht fair, meint unsere Autorin.

Unfassbar ist, was in diesen Tagen teilweise in Arztpraxen und in den Impfzentren im Landkreis vor sich geht. Was schimpfen wir nicht alle auf die Politik, auf die Verwaltungen, ja auf jeden „da oben“, weil das Impfen in Deutschland und im Landkreis nicht schneller vonstatten geht. Weil wir uns nur so vor einer schweren Corona-Erkrankung sicher schützen können. Und was tun einige Mitbürger? Sie sorgen mit ihrem Verhalten dafür, dass sich die Impfkampagne verzögert.

