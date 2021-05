Ist es in der Pandemie schwieriger geworden, andere Meinungen zu ertragen?

Plus Viele Leidtragende, viele Haltungen, viele Meinungen in der Corona-Krise. Warum es gerade jetzt wichtig ist, den Kopf aus der eigenen Blase zu strecken, schreibt Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

Während all der Monate in der Pandemie lässt sich feststellen, dass sich gerade der persönliche Einsatz gegen das Leid der Menschen an der Zielgruppe orientiert, die man am meisten leiden sieht. Damit beginnt ein XXL-Konflikt, denn es gibt eine Vielzahl an Leidtragenden. Warum scheint es gerade jetzt so schwierig, die Haltungen und Meinungen anderer auszuhalten?

