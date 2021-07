Neue Projekte: Es ist wichtig, dass Nördlingen für die Zukunft plant

Plus Nach dem Hallenbad stehen die nächsten Projekte an. Stadtverwaltung und Stadtrat sollten zügig mit den Plänen beginnen, meint unser Autor.

Das Großprojekt Hallenbad ist beschlossen, muss es jetzt schon wieder in langwierige Diskussionen um die nächsten Projekte gehen? Ja, muss es, denn es ist wichtig, frühzeitig zu planen. Das Hallenbad hat gezeigt, wie lange sich solche Projekte ziehen können. Die jetzt vorgestellten Entwürfe sind zwar von anderer Größenordnung, doch gemeinsam ebenfalls von hoher finanzieller Belastung für den Stadthaushalt.