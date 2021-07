Sauna statt sechste Bahn im Nördlinger Hallenbad

Plus Eine Stadt mit 20.000 Einwohnern sollte ein Bad mit Sauna bieten, meint unsere Autorin.

Die Sauna am Nördlinger Hallenbad sollte zeitgleich mit dem Schwimmerbereich gebaut werden – auch, wenn dafür auf eine sechste Bahn verzichtet werden muss. Nördlingen braucht nicht nur ein Schwimm- beziehungsweise Schwimmerbad, eine 20.000-Einwohner-Stadt sollte auch eine Sauna bieten.