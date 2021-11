Sind wir schon so weit, dass wir andere leiden lassen?

Plus Eine Nördlingerin kann nicht operiert werden, weil auf der Intensivstation kaum noch Platz ist. Martina Bachmann fragt in ihrem Kommentar, wie weit wir als Gesellschaft mittlerweile sind?

Es gibt immer noch Menschen, die den Ernst der Lage nicht sehen oder nicht sehen wollen. Die glauben, das mit Corona, das sei doch nicht so schlimm – und überhaupt, es betreffe sie ja nicht. Weil sie selbst gesund sind und ein starkes Immunsystem haben. Und die argumentieren, dass sie deshalb nicht geimpft werden müssen. All denen sollte der Fall einer Nördlingerin geschildert werden: