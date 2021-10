Warum das Döderlein-Gelände ein doppelt guter Standort ist

Plus Mit dem Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses auf dem Döderlein-Gelände würde die Stadt sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Es wird sich wohl kein besserer Standort für das neue Feuerwehr-Gerätehaus finden lassen als das Döderlein-Gelände. Und wenn die Verantwortlichen ehrlich zu sich und zu den Bürgern wären, müssten sie zugeben: Man schlägt mit dem Bau die sprichwörtlichen zwei Fliegen mit einer Klappe. Warum?