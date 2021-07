Warum ein Betriebsrat so wichtig ist

Plus Unsere Redakteurin ist der Meinung, dass ein ein Betriebsrat bei Varta nicht nur positiv Auswirkungen für Mitarbeiter, sondern ebenfalls für den Arbeitgeber hätte.

Der Varta-Standort in Nördlingen ist schnell gewachsen. Und er wird zum größten Arbeitgeber Nördlingens. Nächstes Jahr sollen dort 1000 Mitarbeiter beschäftigt sein und es könnten noch deutlich mehr werden. Eine Erweiterung im Gewerbegebiet hat das Unternehmen bereits bekannt gegeben. Warum es trotz Vartas Bekenntnis einen einen Betriebsrat braucht.