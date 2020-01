vor 17 Min.

Komödie im Klösterle: Lügen, Affären und eine Schlammschlacht

Der Mitfünftiger Michel (Timothy Peach) will eigentlich nur eine Schallplatte anhören. Doch dazu kommt er aus verschiedenen Gründen nicht – unter anderem wegen seiner Geliebten Elsa (Saskia Valencia).

Plus Die Komödie „Eine Stunde Ruhe“ begeistert das Publikum im Klösterle-Saal in Nördlingern. Hauptdarsteller Michel will eigentlich nur eine Schallplatte hören, seine Frau aber Eheprobleme lösen.

Von Toni Kutscherauer

Die Relativität der Zeit ist nicht nur ein physikalisches Phänomen, sondern auch ein gefühltes. Bei schönen Erlebnissen vergeht diese wie im Flug, während etwa bei Wartezeiten der Zeiger still zu stehen scheint. Wie schwer es wiederum sein kann, sich Zeit für die Annehmlichkeiten des Lebens „freizuschaufeln“, illustriert die Komödie „Eine Stunde Ruhe“, die im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen im Klösterle aufgeführt wurde.

