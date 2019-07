vor 1 Min.

Konzert bei Kerzenschein in der Kirche

Abend- und Nachtlieder in Mönchsdeggingen

Ein Sommernachtskonzert bei Kerzenschein findet am Samstag, 13. Juli, um 20.30 Uhr in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Mönchsdeggingen statt. Und es wird romantisch: Laut einer Pressemitteilung sollen hunderte Kerzen in der Kirche brennen. In dieser besonderen, stimmungsvollen Atmosphäre werden Monika Meitinger (Sopran), Elisabeth Reck (Alt), Tina Scharschinger (Altflöte), Harald Deiß (Trompete) und Peter Schmidbaur (Flügelhorn, Trompete) dem Publikum bekannte Lieder und Melodien zum Abend und zur Nacht sowie verschiedene reizvolle Neuentdeckungen zu Gehör bringen.

Nach dem sowohl gesanglich als auch instrumental gemeinsam interpretierten sehr melodischen Evensong „Du lässt den Tag, o Gott, nun enden“ werden unter anderem Variationen über das bekannte Traditional „Greensleeves“, „Wanderer’s Nachtlied“ von Franz Schubert, das vierstimmig gesetzte, wie ein orthodoxer Choral anmutende „Vaterunser“ in der Komposition Peter Tschaikowskys sowie das beliebte „Guten Abend, gut’ Nacht“ von Johannes Brahms erklingen.

Darüber hinaus wird Alexander Ott solistisch als Bariton verschiedene Gesangsdarbietungen vortragen, Flöten unterschiedlichster Größe und Bauweise erklingen lassen (vom tiefen Großbass bis zum silberhellen Sopran) und die beiden historischen Orgeln der Kirche spielen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden werden erbeten. (pm)

