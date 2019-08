02.08.2019

Konzert für das Frauenhaus

Der Gospelchor Sing@Life ist in der Nördlinger Fußgängerzone aufgetreten. Dabei wurden Spenden für das Frauenhaus gesammelt.

Gospelchor singt in der Fußgängerzone

Rund 100 Passanten haben die Mitglieder des Sing@Life-Gospelchors unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer in der Nördlinger Fußgängerzone begeistert. Dieser sommerliche, inzwischen schon zur Tradition gewordene Auftritt des Chors war Teil des Saisonabschlussfests und soll alljährlich dem guten Zweck dienen. In diesem Jahr hatten sich die Sänger das Frauenhaus Nordschwaben ausgesucht, dem die in der Fußgängerzone gesammelten Spenden zu Gute kommen sollten.

Manuela Limbeck und Ursula Kneißl-Eder vom Vereinsvorstand des Frauenhauses waren laut einer Pressemitteilung bei dem Benefizkonzert ebenfalls anwesend und zeigten sich dankbar, dass der Gospelchor auf diese Weise den seit 1990 bestehenden Verein und damit auch die schutzbedürftigen Frauen unterstützt.

Insgesamt steckten die Zuhörer in der Fußgängerzone 295,67 Euro in das aufgestellte Spendenhäuschen des Gospelchors. Diesen Betrag rundeten Ursula Kneißl-Eder sowie Udo Knauer noch auf 320 Euro auf. (pm)

Wer das Frauenhaus Nordschwaben finanziell unterstützen möchte, kann das unter folgender Bankverbindung tun: Projekt Frauenhaus e.V., Raiffeisen-Volksbank Ries, IBAN: DE82 7206 9329 0000 119075, BIC: GENODEF1NOE. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, können sich jeden Tag, 24 Stunden lang, über folgende Telefonnummer melden: 0906/242300. Wer im Verein mitarbeiten will, kann sich unter 09074/922109 melden.