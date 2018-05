00:34 Uhr

Konzerte an geschichtsträchtigen Orten

Am heutigen Mittwoch beginnt die Konzertreihe in Amerdingen mit dem Violin-Duo Barbara und Ingolf Turban. Wo sonst noch musiziert wird

Von Ernst Mayer

Die Internationalen Rosetti-Festtage beginnen am heutigen Mittwoch an historisch interessanten Spielorten – zahlreiche adelige Schlösser, die für die klassische Musik des 18. Jahrhunderts die originale Umgebung bieten.

Im Jahr 1566 erwarb Schenk Hans von Stauffenberg das Schloss Amerdingen, das von seinen Nachkommen von 1784 bis 1788 nach Plänen vom Barockbaumeister Franz Ignaz Michael Neumann neu erbaut wurde. Der dreigeschossige, walmgedeckte Rechteckbau hat zwei Flügelbauten und ist durch Mauervorsprünge, Rundbogenportal und eisernem Balkon gegliedert. Die Innenräume sind mit Stuck ausgeschmückt und mit Tapeten aus Paris. Mit stilreiner Möblierung ergibt es ein harmonisches Ensemble. Im Salon werden die Konzerte der Rosetti-Gesellschaft abgehalten. Durch die hohen Fenster sieht der Besucher auf den im englischen Stil angelegten Landschaftsgarten. Am heutigen Mittwoch, 30. Mai, spielt dort um 19.30 Uhr das Violin-Duo Barbara und Ingolf Turban.

Das Zisterzienserkloster Kirchheim im Nordwesten des Rieses ist von Weitem zu sehen. Es wurde 1267 von Graf Ludwig III. von Oettingen gegründet. Die um 1300 erbaute Klosterkirche wurde im 18. Jahrhundert barock umgestaltet. In der Kirche sind gotische Wandmalereien und Skulpturen erhalten sowie die Epitaphien von Äbtissinnen und der Grafen von Oettingen. Im Chor, in der Stephans- und Münsterkapelle zeugen Fresken von der bewegten Geschichte des Klosters. Die beiden fast lebensgroßen Figuren des Hochaltars stellen den heiligen Benedikt von Nursia und den heiligen Bernhard von Clairvaux dar. Spätgotische Skulpturen sind von barocken Heiligenfiguren umgeben. Am Donnerstag, 31. Mai, 19.30 Uhr, findet dort eine geistliche Musik mit Soli, Chor und Orchester, u.a. mit Antonio Rosettis „Messe F-Dur“, statt.

Das Fürstliche Residenzschloss Oettingen wurde zwischen 1679 und 1687 erbaut und ist im Privatbesitz der Familie zu Oettingen-Spielberg. Namhafte Künstler schufen ein Schloss im Stil des klassischen Barocks. Baumeister war Mathias Weiß aus Kassel, die prächtigen Stukkaturen wurden von Mathias Schmuzer aus Wessobrunn gefertigt. Die Innenräume wurden mit Gemälden, Porträts, Inventar und Mobiliar gestaltet. Im Festsaal findet am Freitag, 1. Juni, 20 Uhr, ein Konzert mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester mit Gabor Boldoczki, Trompete, statt.

Im ehemaligen, heute im Besitz der Gemeinde befindlichen Schloss Reimlingen werden am Samstag, 2. Juni, vormittags um 11 Uhr, Lieder unter anderem von Rosetti, W. A. Mozart von der Sopranistin Laura Verena Incko gesungen, begleitet von Kilian Sprau. Ab 1593 wurde es von dem Deutschordenskomtur Volprecht von Schwalbach errichtet. Im Jahre 1634 war es Sitz und Hauptquartier der kaiserlichen Truppen bei der Schlacht bei Nördlingen am Albuch.

Durch Verpfändung gelangte Schloss Harburg im Jahre 1299 in den Besitz der Grafen zu Oettingen. Sie bauten das Schloss zu einer mächtigen Festung aus. Im Fürstensaal des Palas findet am Samstag, 2. Juni, 19.30 Uhr, Kammermusik auf historischen Instrumenten statt.

Schloss Baldern, in der Nähe des Ipfes bei Bopfingen, gelangte 1280 in den Besitz des Grafen Ludwig V. als Residenz der Grafen zu Oettingen-Baldern. Mit dem Aussterben dieses Adelsgeschlechts ging das Erbe 1798 an die Fürsten Oettingen-Wallerstein. Zum Museum gehört auch der repräsentative Festsaal. Darin findet am Sonntag, 3. Juni, 17 Uhr, das Abschlusskonzert statt, mit dem Bayerischen Kammerorchester und seinem Chefdirigenten Johannes Moesus.

