Konzerte im barocken Festsaal

Oettinger Kammerorchester spielt am 11. Mai

2019 können im barocken Festsaal des Oettinger Schlosses gleich zwei Jubiläen gefeiert werden: Die Konzertreihe „Oettinger Residenzkonzerte“ besteht seit 35 Jahren und das Oettinger Kammerorchester, das durch zwei Konzerte pro Saison die Konzertreihe mit prägt, ist seit nunmehr 60 Jahren ununterbrochen ein wichtiger Teil der Oettinger Musikkultur.

Das Geburtstagskind gestaltet auch dieses Jahr den Auftakt der Konzertsaison: Unter der Leitung seines Dirigenten Günter Simon spielt das Oettinger Kammerorchester am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr die Serenade e-Moll op. 20 von Edward Elgar und die Haydn-Sinfonie Nr. 86 D-Dur. Als Solistin des Abends tritt die Münchner Geigenprofessorin Julia Galic auf, die manchem Besucher des Oettinger Violinfestivals bereits bekannt sein dürfte. Julia Galic spielt zusammen mit dem Orchester das berühmte Violinkonzert g-Moll von Max Bruch.

Am Nachmittag besteht für Kinder und deren Familien um 16 Uhr die Möglichkeit, im ungezwungenen Rahmen eines moderierten Konzertes ausgewählte Musikstücke aus dem Abendprogramm zu hören. Durch das Kinderkonzert führen wie im vergangenen Jahr die beiden Instrumentalpädagoginnen Nicola Schmittel und Anne Smorra. Sie haben bereits Moderationserfahrung unter anderem bei den „Entdecker-Konzerten“ an der Alten Oper Frankfurt am Main sammeln können. Der Eintritt für das Kinderkonzert ist für Kinder frei, für Erwachsene beträgt er sieben Euro. Eine Platzreservierung ist nur für Gruppen und Schulklassen möglich. (pm)

und Karten für das Abendkonzert sind beim Tourist Info Oettingen erhältlich, Telefon 09082-70952. Mehr Infos: www.residenzkonzerte-oettingen.de.

