vor 18 Min.

Konzertreihe von Musica Ahuse startet

Bereits am 1. August geht die Reihe los

Das Programm der Festivalreihe „Neuer Blick auf alte Musik“ von Musica Ahuse steht fest. Es wird in diesem Jahr drei Konzerte geben. Vom Eröffnungskonzert „Fortuna Electronic Remix“, einer Verwebung von Klängen historischer Instrumente und Gesangsstimme mit den Klängen moderner Instrumente und synthetischer Sounds, über ein Konzert mit Musik des Mittelalters von Hildegard von Bingen sowie Walther von der Vogelweide bis zum weihnachtlichen Abschlusskonzert des Jahres mit Musik der Renaissance am Wolfenbüttler Hof, mit dem wir besonders Michael Praetorius’, dessen Todesjahr sich 2021 zum 400. Mal jährt, gedenken.

Die Konzertreihe wird eröffnet am 1. August um 18 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche in Auhausen. Zusammengeführt werden an diesem Abend die Musik der Renaissance und die Klänge einer E-Gitarre. Der E-Gitarrist und Soundkünstler David Becker und die Mitglieder von Capella de la Torre unter Leitung von Katharina Bäuml begeben sich gemeinsam auf die Suche nach neuen und bislang unbekannten Klangwelten. Dabei steht eine Melodie aus dem frühen 16. Jahrhundert im Mittelpunkt, „Fortuna Desperata“, die schon damals die Menschen inspirierte und bis heute nichts von ihrer Sogwirkung verloren hat. Der Abend befasst sich mit den Vorteilen und dem flüchtigen Ruhm zu schnell gewonnenen Vermögens. In der mittelalterlichen Geschichte um den Esel Fauvel, der durch Dame Fortuna zum reichsten aller Könige wurde und dann an ihrer Seite die Welt regiert, sorgte schon im 14. Jahrhundert immer wieder für Diskussionen.

Der Veranstalter schreibt, dass in der Kombination von Klängen scheinbar weit entfernter Welten ein Abend voller Überraschungen entsteht, in dem Musik und Remix eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen (Margaret Hunter, Sopran, David Becker, E-Gitarre, Electronics und Remix). (pm)