Kornpredigt in St. Georg

Nördlingen Am Donnerstag, 13. Juni, findet um 9 Uhr die Kornpredigt in der St. Georgskirche in Nördlingen statt. In diesem Gottesdienst wird um eine gute, von Unwettern unversehrte Ernte in Feld, Flur und Gärten gebetet, teilt das evangelische Dekanat Nördlingen mit. Dazu sind alle Christen, die in der Landwirtschaft arbeiten oder mit der Natur verbunden sind, eingeladen. Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Gasthaus „Stuck“ (Knie). (pm)

