Kreativmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag vergrößert sich in Nördlingen

Die Geschäfte öffnen am Marktsonntag. Laut dem Stadtmarketingverein ist Nördlingen mit seinen Märkten im Herbst und Winter eine Ausnahme.

Der Kunst- und Kreativmarkt in Nördlingen erhält heuer mehr Fläche in der Nördlinger Altstadt. Er findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27 September, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Der Wochenmarkt hat parallel am Samstag, 26. September hat von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 26. September, öffnen zudem Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr, wie der Stadtmarketingverein „Nördlingen ist’s wert“ mitteilt.

Die Bildhauerei Wendt aus Löpsingen veranstaltet auch dieses Jahr Nordschwabens größten Kunst- und Kreativmarkt. Auf Grund der aktuellen Situation wurde das Konzept dem Verein zufolge angepasst. Der Planung liegen die aktuellen Hygiene- und Abstandregeln zu Grunde. Coronabedingt werden die Stände luftiger stehen. So wird die Marktfläche in der Altstadt im Vergleich zu den Vorjahren vergrößert. Die Fläche erstreckt sich vom Wasserspiel am Marktplatz, rund ums Rathaus und verteilt sich auf dem Karl-Schlierf-Platz vor der Stadtbibliothek. Die Stände schließen sich am Marktplatz dem Wochenmarkt an und binden vorhandene Geschäfte und die Gastronomie mit ein.

Kunst- und Kreativmarkt in Nördlingen bindet Einzelhandel und Gastronomie ein

Die zahlreichen Anbietern decken das ganze Spektrum des Kunsthandwerkes ab: Kosmetik, Schmuck und Bekleidung, Holzbildhauer- und Drechselarbeiten, Lederware und Kürschnerei, Keramikware, Metallware Alle Aussteller sind laut der Pressemitteilung durchwegs professionelle Kunsthandwerker und Künstler, die zum Teil schon jahrelang auf dem Nördlinger Kunst- und Kreativmarkt vertreten sind. Mit der Absage der Märkte in diesem Jahr, verloren viele die einzige Einnahmequelle und sind jetzt das erste Mal überhaupt wieder in der Öffentlichkeit präsent.

Am verkaufsoffenen Sonntag haben zusätzlich die Geschäfte geöffnet. Traditionell werden Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro verlost. Die Teilnahmekarten sind bei Händlern zu erhalten. Nach dem jetzigen Markt folgt der Herbstmarkt am 18. Oktober und der Weihnachtsmarkt vom 27. November bis 23. Dezember. Die Verantwortlichen schauen laut der Mitteilung mit kritischem Blick auf die Zahlen und Vorgaben. Wenn auch das Markttreiben teilweise skeptisch gesehen werde, sei es doch wichtig für jeden Einzelnen, betont der Verein. Jeder Stand sei mit Desinfektionsmittel ausgestattet. Dasselbe gelte für den Einzelhandel. Damit weiteren Märkten nichts im Wege stehe, bittet der Verein, die Regeln zu beachten und den Mundschutz nicht zu vergessen. (pm)

