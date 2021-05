Platz-Problem für Planetarium gelöst

Am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen gibt es doch noch einen Raum

Eine Zeit lang sah es so aus, als ob die Zukunft des Planetariums am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium (AEG) gefährdet wäre. Kurzzeitig schien es, als ob wegen des Abrisses von Gebäudeteilen auf dem Schulcampus und der Neuerrichtung des sogenannten „Zwischenbaus“ für die Sternwarte kein Platz mehr sein würde.

Ein Gedanke, mit dem sich weder die Schulleitung noch die politischen Gremien in Stadt und Landkreis abfinden wollten. So wurden in den zurückliegenden Wochen mehrere Möglichkeiten für ein neues Planetarium erarbeitet und mit Schulleiter Günter Schmalisch und dem Betreuer der Sternwarte, Ernst Christ, besprochen. Inzwischen gibt es eine Lösung. Im Erdgeschoss des Ganztagesgebäudes im AEG soll ein Raum komplett für das Planetarium zur Verfügung gestellt werden. Diese fand jetzt auch im Bauausschuss des Donau-Rieser Kreistages Zustimmung. Die Raumgröße sei passend und die notwendige Verdunkelung könne aufgrund geringer Fensterflächen relativ einfach hergestellt werden, hieß es von Seiten der Hochbauverwaltung. Der Zugang könne von außen erfolgen und die Toiletten befänden sich ganz in der Nähe.

Befasst war das Gremium deshalb mit dem Thema, weil der Landkreis Schulträger des Oettinger Gymnasiums ist und sich über seine eigentliche Aufgabe hinaus auch finanziell für die Sternengucker engagiert. Bis das neue Domizil genutzt werden kann, wird es allerdings noch eine Zeit lang dauern. Bezugsfertig seien die Räumlichkeiten erst nach Fertigstellung des Neubaus, so Hochbauamtsleiter Joachim Aurnhammer. Derzeit werde über Möglichkeiten für eine provisorische Sternwarte während der Bauzeit nachgedacht. Die Kosten für die baulichen Veränderungen in dem vorgesehenen Raum werden seitens der Landkreisverwaltung auf rund 5000 Euro geschätzt. Beim Kuppelneubau für die Sternwarte gehen die Verantwortlichen von 10.000 Euro aus. Zusätzlich fallen laut Betreuer Christ weitere Investitionen in die Ausstattung des Planetariums an, für die die Rieser Sternenfreunde Zuschussanträge beim Landkreis und der Stadt Oettingen stellen können. Seitens der Fraktionen gab es unisono Zustimmung für die gefundene Lösung. Reinhold Bittner (CSU/AL-JB-Fraktion) sprach von einer guten Lösung. Gleichzeitig zollte er AEG-Schulleiter Günter Schmalisch Respekt für dessen konstruktives Mitwirken bei der Suche nach einer vertretbaren Variante.

Erwin Seiler (PWG/ÖDP/FDP-Fraktion) begrüßte ebenfalls das Vorgehen in Sachen Sternwarte und hob das freiwillige finanzielle Engagement des Landkreises dafür hervor. Rita Ortler (SPD) meinte, man habe jetzt eine „tolle Lösung“ gefunden, die im Sinne aller Beteiligten sei.