vor 16 Min.

Kreistagsfraktion der PWG/ÖDP/FDP missbilligt Becker-Äußerung

Plus Möttinger Tiermediziner entschuldigt sich bei der Fraktion für die "Entgleisung in der Wortwahl" beim Bürger-Dialog in Oettingen.

Die Kreistagsfraktion der PWG/ ÖDP/ FDP hat in einer Presseerklärung auf die Äußerungen von Kreisrat Dr. Andreas Becker beim sogenannten „Bürger-Dialog“ zur Corona-Krise in Oettingen (die RN berichteten) reagiert. In dem vom Fraktionsvorsitzenden Helmut Beyschlag unterzeichneten Schreiben heißt es zunächst, es entspreche dem demokratischen Grundverständnis der Kreistagsfraktion, dass jedes Fraktionsmitglied in allen kreispolitischen und abstimmungsrelevanten Themen unabhängig und frei in seiner Meinungs- und Willensbildung sei.

