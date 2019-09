16:30 Uhr

Kreisverkehr in Deiningen ist bald wieder befahrbar

Die Baustelle in Deiningen wird noch länger bestehen bleiben. Der Kreisverkehr wird jedoch bald wieder befahrbar sein.

Bis die gesamte Ortsdurchfahrt fertig ist, dauert es jedoch noch.

Von Bernd Schied

In der kommenden Woche wird der Kreisverkehr am Ortsausgang von Deiningen Richtung Fessenheim wieder befahrbar sein. Das hat Bürgermeister Wilhelm Rehklau in der Gemeinderatssitzung angekündigt. Damit kann das Gewerbegebiet wieder erreicht werden.

Wann die gesamte Ortsdurchfahrt – die bekanntlich derzeit grundlegend saniert wird – wieder für den Verkehr frei ist, steht noch nicht fest. Allerdings werde dies noch geraume Zeit dauern, sagte Rehklau gegenüber unserer Zeitung. Laut Bürgermeister will das Staatliche Bauamt Augsburg die Straße bis Ende des Jahres allerdings mit einer Tragschicht zu versehen, damit man während des Winters auf ihr fahren kann. Bis die Randbereiche fertig seien, werde es wohl Frühjahr 2020 werden.

Über 40 Blumenarten für den Kreisverkehr in Deiningen

Wie berichtet, kommt es im Zuge der Bauarbeiten an der Staatsstraße immer wieder zu undisziplinierten Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Sie nutzen die ausgeschilderten Umleitung nicht und fahren einfach durch die Baustelle, was ein entsprechendes Gefahrenpotenzial berge.

Zugestimmt hat der Gemeinderat dem Vorschlag des Rathauschefs, im Innenbereich des Kreisverkehrs eine Blütenmischung anzusäen. Diese enthält über 40 Blumenarten und muss nur einmal im Jahr geschnitten werden. Sie besteht zu 50 Prozent aus Blumen und zum gleichen Anteil aus Gräsern. Der Untergrund dieser „Verkehrsinselmischung“ ist Kalksplit auf den eine dünne Humusschicht aufgetragen wird. Die Pflanzen werden 80 Zentimeter hoch und sollen lang anhaltend blühen.

Mauchbrücke: Offene Fragen sollen geklärt werden

Wegen weiterem Klärungsbedarf haben die Gemeinderäte die Entscheidung, in welcher Form die Mauchbrücke bei Klosterzimmern saniert werden soll, vertagt. Dass etwas getan werden müsse sei klar, meinte Bürgermeister Rehklau. Er werde bis zur nächsten Sitzung nochmals Kontakt mit den zuständigen Behörden aufnehmen und versuchen, die offenen Fragen zu klären. Mängel an dem Bauwerk über die Mauch wurden im Zuge einer Brückenprüfung im gesamten Gemeindegebiet Deiningens festgestellt.

Einverstanden zeigte sich das Gremium mit dem Vorschlag, die Kommunalwahlen im März 2020 in der Deininger Schule abzuwickeln, weil es dort mehr Platz als im Rathaus gebe und das Gebäude zudem barrierefrei sei. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an Briefwählern will die Verwaltung zwei Stimmbezirke für die Briefwahl und einen für die Urnenwahl einrichten.

