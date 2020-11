vor 32 Min.

Kriminalpolizei gibt mögliche Ursache des Brands in Oettingen bekannt

Plus In Oettingen fängt eine Garage am Sonntagabend Feuer. Da die Brandursache unklar ist, ermittelt die Kripo Dillingen. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Von David Holzapfel

Bilder, die die Freiwillige Feuerwehr Oettingen am Einsatzort gemacht hat, zeigen, wie knapp es gewesen sein muss. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Oettingen gerufen. Eine Garage, nur durch einen schmalen Zwischengang von einem angrenzenden Wohnhaus getrennt, hatte Feuer gefangen. Der Anbau und ein sich darin befindliches Fahrzeug brannten vollkommen aus. Verletzt wurde laut den Einsatzkräften niemand. Da die genaue Ursache des Feuers unklar ist, ermittelt die Kriminalpolizei Dillingen.

Daniel Härtle ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Oettingen. Er war am Sonntagabend am Einsatzort. „Als wir eintrafen, standen die Garage und das Fahrzeug bereits völlig in Flammen“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Bewohner des anliegenden Hauses hätten großes Glück gehabt, dass der Brand nicht auf das Wohngebäude übergegangen sei. Das sei dem beherzten Eingreifens der Feuerwehrleute zu verdanken. „Ein Übergreifen konnten wir gerade noch verhindern.“ Auch der Zwischengang sei so weitestgehend unbeschädigt geblieben, wie Härtle sagt.

35 Feuerwehrleute aus Oettingen im Einsatz

35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen waren laut Aussagen des Kommandanten am Sonntag im Einsatz. Dazu noch Rettungsdienst und Beamte der Kriminalpolizei in Dillingen.

Sonderermittler der Kriminalpolizei werden bei einem Brand immer dann hinzugezogen, wenn die Ursache zunächst unklar geblieben ist. Oder, wenn der entstandene Sachschaden besonders hoch ist. So auch in diesem Fall. Michael Lechner ist Leiter der Dillinger Kriminalpolizei. Er sagt: „Der Sachschaden beträgt etwa 45 000 Euro.“ Lechner bestätigt weiter, dass zwei Brandfahnder und der zuständige Sachbearbeiter für Ermittlungen vor Ort gewesen waren. Zu einer möglichen Brandursache sagt der Kripo-Chef: „Im Raum stand der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung.“

Bild: Freiwillige Feuerwehr Oettingen

Bei der Ermittlung von Brandursachen wird häufig ein sogenanntes Eliminationsverfahren angewandt. Dabei vergleichen die Ermittler mögliche Brandursachen mit der Spurenlage am Brandort. Sie verfahren nach dem Ausschlussprinzip; so lange, bis nur noch eine mögliche Ursache zweifelsfrei übrig bleibt.

Brandursache geht wohl in Richtung eines technischen Defekts

Die Kriminalpolizei Dillingen kam bei dem Brand in Oettingen laut Lechner zu dem Ergebnis, dass wohl „etwas in die Richtung eines technischer Defekts“ des in der Garage befindlichen Autos Ursache des Brands war.

Wie in dem Fall nun weiter verfahren wird, das wird letztlich jedoch die Staatsanwaltschaft in Augsburg entscheiden, wie Lechner sagt. Ihr wird die Dillinger Kriminalpolizei ihre Ermittlungsergebnisse zeitnah vorlegen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen