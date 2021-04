Kriminalpolizei nach Rede bei Bürgerdialog eingeschaltet

Die Polizei hat die Versammlung „Bürgerdialog“ am Sonntag nicht aufgelöst, obwohl rund doppelt so viele Teilnehmer gekommen waren, wie angemeldet: 400. Die Begründung: Es sei ausreichend Platz gewesen, um den Infektionsschutz zu wahren. Zwar sei die Veranstaltung ruhig abgelaufen, so die Polizei. Die Rede eines Sprechers wird allerdings hinsichtlich möglicher strafrechtlicher Konsequenzen geprüft.

Foto: Josef Heckl