Kritik am Fahrplan des Nördlinger Stadtbusses

Elisabeth Eßmann nimmt mit einem eindringlichem Statement Stellung zur Situation der Stadtbusse.

Von Martina Bachmann

Besonnen und zugleich eindringlich hat Elisabeth Eßmann bei der Bürgerversammlung in Nördlingen auf die unzureichenden Busverbindungen in der Stadt aufmerksam gemacht. Sie selbst könne nicht mehr Autofahren, sagte die Seniorin, und sei deshalb auf den Stadtbus angewiesen. Doch mit dessen Fahrplan ist Eßmann unzufrieden.

So gebe es zwischen 12 und 14 Uhr keine Fahrmöglichkeit, die Tour um 12 Uhr ins Herkheimer Viertel werde bereits verkürzt. Sie engagiere sich im Ehrenamt, Treffpunkt sei um 13.30 Uhr. Um diesen Termin einzuhalten, müsse sie bereits den Bus um 12 Uhr nutzen. Zurück komme sie gar nicht mehr mit dem Stadtbus, da ihre Tätigkeit um 17 Uhr ende – doch der letzte Abfahrtermin aus der Stadt sei bereits um 16.51 Uhr: „Ich empfinde es direkt als Diskriminierung, wenn wir nicht mobilen Nördlinger schon um diese Zeit die Stadt verlassen müssen.“ Wer ins Wemdinger Viertel fahren wolle, der müsse gar den Bus um 16.20 Uhr nehmen.

Bürgerversammlung Nördlingen: Viel Beifall für das Statement von Elisabeth Eßmann

Die letzte Fahrmöglichkeit nach Hause am Wochenende sei am Samstag um 11.51 Uhr, so Eßmann. Ein Besuch des Orgelkonzerts in der Georgskirche müsse deshalb entfallen. Nördlingen habe viele gute kulturelle Angebote, doch die seien nur mit der Hilfe von Freunden und Familie erreichbar: „Sie können sicher verstehen, dass man auch im Alter seine Unabhängigkeit und Eigenständigkeit so lange wie möglich erhalten möchte und die Inanspruchnahme von diesen Hilfen nicht über Gebühr beanspruchen will.“

Für ihr Statement erhielt die Nördlingerin viel Beifall. Oberbürgermeister Hermann Faul sagte, man arbeite derzeit an diesem Thema und verwies auf das Rufbus-Projekt „Nö mobil“. Er und andere Verantwortliche hätten Elisabeth Eßmann aufmerksam zugehört. Der Öffentliche Personennahverkehr sei in der nächsten Zeit eine große Aufgabe.

