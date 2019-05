vor 36 Min.

Kritik an CSU: „Handeln statt reden“

Grüne/Frauenliste bemängeln die Wohnungspolitik

Die „CSU Nördlingen diskutiert über ein mögliches Sozialmodell“ lautete die Überschrift einer Veröffentlichung in dieser Woche. Die Fraktion Grüne/Frauenliste will diese Debatte weiterführen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. „Wir wundern uns sehr, dass gerade die CSU im Jahr 2016 ein familienfreundliches Baugebiet am Nähermemminger Weg ablehnte“, sagt Fraktionsvorsitzender Wolfgang Goschenhofer. „So wurde ein von uns dort vorgeschlagener Spielplatz ebenso verworfen wie die Einführung eines sozialen Punktesystems bei der Bauplatzvergabe. Wir wollten keine Vergabe an die, die am meisten für die Grundstücke bezahlen konnten. Wir waren auch mehr als erstaunt, als die anderen Fraktionen statt eines Spielplatzes an der Stelle zwei zusätzlichen Bauplätze den Vorzug gaben.“ Frauenliste-Stadträtin Kuban sagt dazu: „Schließlich erfolgte die Bauplatzvergabe gegen Höchstgebot – Familienfreundlichkeit sieht anders aus! Leider konnten wir uns mit unseren Ideen für Familien und Senioren damals gegen OB, Verwaltung und die anderen Fraktionen nicht durchsetzen.“ Vor mehr als drei Jahren hatte die Stadtratsfraktionen ein Punktesystem vorgeschlagen, das eine hohe Attraktivität für Familien und auch für ältere Menschen zur Folge gehabt hätte. Die sozialen Kriterien waren dabei unter anderem Anzahl der Kinder, Behinderung, Pflegebedürftigkeit bei Angehörigen.

„Wir freuen uns auf der einen Seite, dass auch die CSU im OB-Wahlkampf das Thema als wichtig ansieht“, äußerte sich Grünen-Stadträtin Andrea Eireiner. „Weshalb dann in den zurückliegenden Jahren im Stadtrat dagegen gestimmt wurde, ist schon eigenartig. Die CSU soll mehr handeln statt reden!“

Fraktionskollege Rudi Koukol meint, man müsse abwarten, ob ein „Einheimischenmodell zielführend ist“. Der Zuzug junger Familien soll nicht erschwert werden.

Goschenhofer freut sich über den „Sinneswandel“ der CSU, kritisiert aber, dass viel Zeit verloren gegangen sei. Er ruft einen 2009 gestellten Antrag in Erinnerung. Demnach sollten Neubau und Sanierung mit 5000 EUR je Kind gefördert werden. Der Antrag wurde damals abgelehnt. Interessant sei dabei, dass dies andere Kommunen wie Oettingen bereits umgesetzt haben, heißt es weiter. (pm)

