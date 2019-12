Kritik an Schließung des Nördlinger Jobcenters

Plus Arbeit Vertreter von Caritas und Diakonie erklären, welche Probleme die Schließung des Jobcenters mit sich bringen könnte. So soll das neue Serviceangebot im Bürgerbüro aussehen.

Nördlingen Die Schließung des Jobcenters in Nördlingen trifft die Menschen, die am meisten auf eine Beratung vor Ort angewiesen sind. Darin sind sich Branko Schäpers, Geschäftsführer der Caritas Donau-Ries sowie die Sozialpädagogen Vanessa Ziegler (Caritas) und Helmut Weiß (Diakonie Donau-Ries) einig. Wie berichtet, schließt die Dienststelle in Nördlingen im März 2020. Deshalb müssen Kunden ab diesem Zeitpunkt zu Terminen ins Jobcenter nach Donauwörth fahren.

Genau da sehen die drei Experten der Wohlfahrtsverbände eines der größten Probleme. Viele Arbeitslosengeld-II-Empfänger, die zu ihnen in die Beratung kommen, seien nicht in der Lage, den Weg zum Jobcenter alleine zu finden, sagt Ziegler. Das stelle viele kognitiv vor große Herausforderungen: Sie müssen zum Beispiel das Ticket selbstständig am Automaten lösen, den richtigen Zeitpuffer für die Fahrt nach Donauwörth berechnen und dann den Fußweg vom Bahnhof zum Jobcenter bewältigen. Einige Kunden bräuchten deshalb eigentlich bei den ersten Fahrten nach Donauwörth eine Begleitung, sagen Ziegler und Weiß.

Je nach Wohnort kann die Anreise zudem lange dauern, sagt Weiß. Ein Beispiel: Mit Bus und Zug von Fremdingen nach Donauwörth dauere es – je nach Tageszeit und Anschlüssen - zwei bis drei Stunden, hat der Sozialpädagoge recherchiert.

Ein weiteres Problem sind aus der Sicht der drei die Fahrtkosten. Diese werden zwar vom Jobcenter erstattet, aber: Die Kunden müssen das Geld erst vorstrecken. Und das könnte nach Einschätzung der Mitarbeiter von Caritas und Diakonie schwierig werden. Ein Zugticket von Nördlingen nach Donauwörth kostet einfach 7,50 Euro, also insgesamt 15 Euro. Für Hartz-IV-Empfänger sei das eine Menge Geld, so Weiß. Geld, das einige am Ende des Monats zudem nicht mehr zur Verfügung hätten.

Kritisieren die Schließung des Jobcenters in Nördlingen (von links): Vanessa Ziegler, Branko Schäpers und Helmut Weiß. Bild: Anja Ringel

Aus Verwaltungssicht könne er die Entscheidung des Jobcenters verstehen, sagt Geschäftsführer Schäpers. Zwei Dienststellen zu betreuen sei schwierig. Aber: „Ein persönliches Gespräch ist nicht ersetzbar“, meint Schäpers zur Ankündigung, dass das Jobcenter digitaler werden soll. Dazu komme, dass viele Kunden technisch nicht in der Lage seien, Anträge online auszufüllen. Oft scheitere das zudem auch daran, dass kein Laptop oder PC vorhanden sei.

Das Jobcenter wird weiterhin eine Kundenberatung anbieten

Um Anträge auch weiterhin in Nördlingen abgeben zu können, wird das Jobcenter in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt eine Kundenberatung in Nördlingen anbieten (wir berichteten). Dazu werden Mitarbeiter des Bürgerbüros geschult, um einfache Auskünfte erteilen zu können. Dabei gehe es um Auskünfte, die sich auf den Verfahrensstand beziehen, sagt Ingrid Eicher, Geschäftsführerin des Jobcenters Donau-Ries. Also Fragen wie: Reichen die Unterlagen, die ich abgegeben habe, aus? Oder: Kann ich eine Kopie von meinem Antrag haben? Der Vorteil sei, dass das Bürgerbüro längere Öffnungszeiten als das Jobcenter habe, so Eicher weiter. Sie wird den Mitarbeitern zusammen mit einer Leistungssachbearbeiterin eine Grundeinweisung geben. Außerdem soll im Bürgerbüro alle zwei Wochen eine Beratung mit einem Mitarbeiter des Jobcenters angeboten werden. Das Angebot sei vor allem für Menschen gedacht, die noch keine Leistungen vom Jobcenter beziehen und zum Beispiel wissen wollen, ob ein Antrag für sie Sinn macht. Bei beiden Serviceangeboten soll Eicher zufolge zunächst geschaut werden, wie sie von den Kunden angenommen werden. Bei Interesse könnten sie dann erweitert werden, so Eicher weiter.

Der Vorstoß sei natürlich zu begrüßen, sagt Schäpers. Ziegler und Weiß fragen sich jedoch, wie detailliert die Auskünfte sein werden. Kunden mit Einschränkung der Mobilität können zudem weiterhin Termine in Nördlingen wahrnehmen. Dafür hat das Jobcenter einen Raum in der Agentur für Arbeit angemietet, sagt Eicher.

Weiß hofft weiterhin, dass es eine permanente Anlaufstelle in Nördlingen gibt, zum Beispiel drei Mal wöchentlich halbtags. Momentan erkläre sie ihren Klienten immer, dass sie demnächst zum Jobcenter nach Donauwörth fahren müssen, sagt Ziegler. Auch das Jobcenter ist vorbereitet: Kunden bekommen mit ihrer nächsten Termineinladung eine Wegbeschreibung zur Dienststelle in Donauwörth, sagt Eicher.

Lesen Sie auch:

Jobcenter in Nördlingen schließt nach 15 Jahren

Doch noch ein Mitarbeiter in Nördlingen?