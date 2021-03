Kritik muss man aushalten - auch ein Landrat

Plus Auch nach dem Urteil der Regierung von Schwaben, wonach sich beide nicht falsch verhalten haben, wird es Menschen geben, die das anders sehen. Und denen muss es freistehen, ihre Meinung zu äußern.

In der Krise zeigt sich das wahre Gesicht eines Menschen. Wir alle leben derzeit in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Jeder hat zu kämpfen, die einen mit Einsamkeit, die anderen mit Existenzängsten, wieder andere mit dem Tod. Diese Krise ist fundamental, sie bringt uns alle an Grenzen. Doch sie sollte uns nicht dazu verleiten, Grenzen zu überschreiten. Genau das ist allerdings geschehen, als es um die Impfung von Landrat Stefan Rößle und seiner Stellvertreterin Claudia Marb ging.

Ausgangspunkt der ganzen Geschichte war ein Interview, das in den Heimatzeitungen erschienen ist. Ein Kollege hat dafür mit Landrat Stefan Rößle gesprochen und ihm unangenehme Fragen gestellt. Und ja, er hat nachgebohrt, als es um die persönliche Impfung des Landrates ging. Man könnte vereinfacht sagen, dass der Kollege seinen Job gemacht hat. Doch in unseren aufgeregten Zeiten wird nicht nur die schlechte Nachricht angeprangert, sondern auch ihr Überbringer.

Wer in der Öffentlichkeit arbeitet, muss selbst auch Kritik aushalten

Allerdings: Wer in der Öffentlichkeit arbeitet und andere kritisiert, muss selbst auch Kritik aushalten können. Das gilt für Journalisten und für Politiker, konkret für Landrat Stefan Rößle und seine Stellvertreterin Claudia Marb. Auch nach dem Urteil der Regierung von Schwaben, wonach sich beide nicht falsch verhalten haben, wird es Menschen geben, die das anders sehen. Und denen muss es freistehen, ihre Meinung zu äußern.

Doch auch hier folgt ein Allerdings: Diese Kritik sollte sachlich sein – und keinesfalls beleidigend. Claudia Marb schilderte, ihr kleiner Sohn sei am Telefon angeschrien worden, weil sie sich habe impfen lassen. Wer ein Kind in Sippenhaft nimmt, hat jeglichen Anstand verloren.

Eine gute Streitkultur ist in einer Gesellschaft immens wichtig. Wir alle müssen uns aneinander reiben – jedoch so, dass wir uns auf dem Wochenmarkt auch noch freundlich grüßen können. Nur, wenn wir etwas ansprechen, wenn wir um die beste Lösung ringen, werden wir sie am Ende auch erreichen. Dabei hat jeder von uns seine eigene Aufgabe – Journalisten, Politiker, Wähler. Diese Pandemie nimmt uns so viel von unserem Zusammenhalt, von unserem Miteinander. Doch sie gibt uns auch die Zeit, neu zu überdenken, wie wir künftig miteinander umgehen wollen.

