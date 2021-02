16.02.2021

Kritiker schreiben anonymen Brief gegen Fremdingens Bürgermeister Merkt

Plus In einem Schreiben wirft eine selbst bezeichnete „Bürgergruppierung“ dem Rathauschef Fehlverhalten vor. Die Vorhaltungen sind mitunter heftig: Merkt soll die Gesundheit der Bevölkerung gefährden.

Von Bernd Schied

Einmal mehr sieht sich der Fremdinger Bürgermeister Frank-Markus Merkt anonymer Kritik aus Teilen der Bevölkerung ausgesetzt. In einem Schreiben an unsere Redaktion ohne Absender des oder der Verfasser/s wird der Rathauschef von einer „Bürgergruppierung“ – nach eigenen Angaben bestehend aus 30 Personen – wegen vermeintlicher Verfehlungen angegriffen. Man habe sich jüngst in einer Online-Konferenz darüber ausgetauscht, heißt es.

Von unserer Redaktion auf das Schreiben hingewiesen, zeigte sich Merkt gelassen. „Auf anonyme Vorwürfe reagiere ich grundsätzlich nicht. Das habe ich bisher immer so gehalten und werde es auch weiterhin so machen“, betonte der Rathauschef. Wer Kritik an ihm äußern wolle, könne dies freilich tun, dann aber persönlich. „Ich bin jederzeit im Rathaus erreichbar.“

Bürgermeister wehrt sich gegen die Kritik

Die Vorhaltungen sind mitunter heftig. Unter anderem wird dem Bürgermeister vorgeworfen, die Gesundheit der Bevölkerung zu gefährden. Merkt habe es beispielsweise versäumt, die Feuerwehren in der Gesamtgemeinde mit FFP2-Masken auszustatten, um bei Einsätzen geschützt zu sein. Der Bürgermeister sagt hierzu: „Das stimmt nicht. Alle Feuerwehren in der Gemeinde sind mit FFP2-Masken ausgestattet worden.“

Ein weiterer Vorwurf der „Bürgergruppierung“: Merkt habe nach dem Tod des „Hochwürdigsten Bischöflichen Geistlichen Rates“ Eugen Hänle dessen Verdienste nicht gewürdigt. In Hänles Zeit als Pfarrer in Fremdingen seien immerhin die Kirche Sankt Gallus und die Friedhofskapelle Sankt Leonhard renoviert und das ehemalige Schulhaus zum Pfarrheim umgebaut worden. Der Rathauschef habe es zudem nicht für nötig gehalten, den Tod des Geistlichen über die Homepage der Gemeinde mitzuteilen. Ein Nachruf im Gemeindeblatt sei auch nicht erschienen.

Merkt äußerte sich dazu so: „Ich habe Herrn Hänle mehrfach im Seniorenheim besucht und Kontakt zu ihm gehalten.“ Als Vertreter der bürgerlichen Gemeinde sehe er es darüber hinaus nicht als seine Aufgabe an, einen Nachruf auf einen verstorbenen früheren Vertreter der Kirchengemeinde zu schreiben, so Merkt.

2026 soll es einen Gegenkandidaten bei der Wahl zum Bürgermeister geben

Am Schluss des anonymen Schreibens wird angekündigt, bei der Bürgermeisterwahl 2026 einen Gegenkandidaten zu Merkt ins Rennen zu schicken. Die schlechte Gemeindepolitik des derzeitigen Amtsinhabers müsse ein Ende finden.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Bernd Schied: Kritik bitte mit offenem Visier

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen