Die Archäologen ziehen aus

Die Untersuchungen am Müllerstadel sind vorerst abgeschlossen. Bei ihrer Arbeit stießen Archäologen auf diverse Funde. Den Zeitplan gefährdeten diese jedoch nicht

Wann immer Oettinger zuletzt am Müllerstadel vorbeigekommen sind: Interessierte Menschen blieben bei den Archäologen stehen, stellten Fragen oder schauten einfach nur neugierig bei den Grabungsarbeiten zu. Diese Eindrücke haben Stadt-Mitarbeiter eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Wochen als direkte Nachbarn erlebt. Diese Vorarbeiten für die Generalsanierung der Krone sind vorerst abgeschlossen. Die Archäologen verzeichneten einige Funde. Gut für den Zeitplan: Darunter war nichts, dass die Planungen für die Krone hätte verzögern können.

Zu den Funden zählten unter anderem Gefäße. Sie sollen im 17. oder 18. Jahrhundert dort in einen Keller gelangt sein, der offenbar komplett mit Erde verfüllt worden ist. Wie Krone-Projekt-Manager Martin Götz sagt, seien die Funde im Ganzen äußerst selten. Neben einem Henkeltopf und einem kleinen Krug (siehe Foto; hintere Reihe), konnten ein Salbtöpfchen, ein sogenannter „Saurüssel“ in Miniaturausführung und eine Henkeltasse mit drei Standfüßchen (vordere Reihe) geborgen werden, so die Stadt.

Auf Nachfrage zählt Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker noch weitere Funde auf. Neben unterschiedlichen Scherben (zum Beispiel Glas aus der frühen Neuzeit) wurde wohl ein Messergriff entdeckt. Insgesamt habe es aber wenig Fundgut gegeben. Hauptsächlich stießen die Experten auf Mauerreste aus unterschiedlichen Phasen der Vorbebauung des Stadels.

Eigentlich hatte die Stadt vorgesehen, den Müllerstadel bereits vor den Untersuchungen abzureißen. Allerdings wurde diese Entscheidung noch einmal verschoben. Die Scheune blieb, um den Archäologen Schutz vor Wind, Wetter und Winter zu gewähren. Somit habe es auch witterungsbedingt keine Verzögerungen gegeben. Martin Götz, der für die Stadt Oettingen alle Angelegenheiten rund um die Generalsanierung der Krone koordiniert, sagt sogar, dass normalerweise bei stärkerem Regen die Gruben volllaufen würden und dann wieder abgepumpt werden müssen. Dies habe sich vermeiden lassen.

131.284 Euro wurden vom Stadtrat für die archäologischen Untersuchungen beauftragt. Diese Summe wurde bisher nur zum Teil ausgeschöpft, sagt Bürgermeister Heydecker. Ob das noch zur Verfügung stehende Kontingent allerdings für die restlichen Grabungsarbeiten reichen werde, hinge hauptsächlich von der Befundlage nach dem Abriss des Baus zwischen Krone und Kronensaal ab. Wie Martin Götz erklärt, ist dort ein großer Teil des Zwischenbaus nicht unterkellert. Wenn die Arbeiten im Frühjahr 2022 weitergehen, könnte etwas Unvorhergesehenes zum Vorschein kommen, gerade in den Bereichen nahe der Oettinger Stadtmauer.

Der Zeitplan für die Generalsanierung der Krone in Oettingen ist eng getaktet. Vor gut vier Wochen hat es zum ersten Mal eine konkrete Kostenschätzung des Projekts gegeben, das unter anderem mit rund zehn Millionen durch Bundesmittel bezuschusst wird. Architekt Hans-Heinrich Häffner hat dem Stadtrat in der Mai-Sitzung gesagt, dass die Kostenschätzung der Detailplanung rund 20,7 Millionen Euro betrage. In derselben Sitzung nannte er außerdem noch einige Möglichkeiten, bei denen es Einsparpotenzial gebe. Zugestimmt hat der Stadtrat noch nicht final. Das liegt zum einem daran, dass die Verwaltung noch mit dem Fördergeldgeber verhandelt, inwieweit die Kostensteigerungen vom Bund im Rahmen des Projekts Nationale Projekte des Städtebaus mitgetragen werden können. Zum anderen sollen die Fraktionen noch einmal die Gelegenheit bekommen, intern zu beraten. Die Stadt will auch die Bürger detailliert informieren. In einer Bürgerversammlung am Freitag, 2. Juli (18 Uhr), soll die konkrete Planung noch einmal in der Aula der Grund- und Mittelschule vorgestellt werden.