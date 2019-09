00:31 Uhr

Krone: Offene Linke fordert Debatte

Machbarkeitsstudie soll präsentiert werden

Die Offene Linke Ries fordert eine öffentliche Debatte über das Thema Krone in Oettingen. Der Verein kritisiert in einer Pressemitteilung, dass weder die Machbarkeitsstudie zur Diskussion freigegeben, noch die Ideen der Stadtverwaltung beziehungsweise des Stadtrates vorgestellt wurden – auch nicht ein eventueller Planungsstand. Es dränge sich sehr der Eindruck auf, in „verschwiegenen Stuben des Rathauses“, so heißt es in der Pressemitteilung, werde ein Ergebnis vorbereitet, das dann als alternativlos – also nicht zu diskutieren – bezeichnet und durchgezogen werde.

Die Offene Linke Ries hat jedoch einige Fragen zum Thema, so möchte beispielsweise Xenia Münderlein wissen, ob es ein Wertgutachten über die Krone gibt: „Falls ja, warum ist dies nicht bekannt?“ Zudem stellt die Offene Linke die Frage, warum die Machbarkeitsstudie – falls notwendig in gekürzter, veröffentlichungsfähiger Form – nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und: „Wie sicher ist die Förderzusage aus Berlin, welche Bedingungen sind daran geknüpft?“

Rita Bauer wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Wie kam die Höhe der Förderung zustande, nachdem nichts, weder Plan noch Machbarkeitsstudie noch eine Ideensammlung vorlag?“

Die Offene Linke wirft auch die Frage nach Ideen aus der Bürgerschaft auf und verweist auf den politischen Gegner: „Das wäre ein eklatanter Widerspruch zur Allmachts-fantasie der CSU-Stadtratsfraktion samt Bürgermeisterin“ zuzüglich der Stadtteilliste. Peter Schaller spricht gar von „Beratungsresistenz“.

Die Offene Linke Ries ist der Überzeugung, dass die öffentliche Debatte notwendig ist, bevor irgendwelche Nägel eingeschlagen werden. (pm)

