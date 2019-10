18:15 Uhr

Küken schlüpfen während der Messe im Tierzelt

Plus Schweine, Hühner, Enten und Kälber gibt es in einem Zelt. Michael Stiller spricht über den Zwiespalt, in dem die Landwirte hinsichtlich der Tiere stecken.

Es wird auf einmal laut im Schweinestall, die kleinen Ferkel fangen an zu kreischen. Die Muttersau steht auf und die kleinen Schweinchen kommen an die Zitzen heran. Michael Stiller vom Bayerischen Bauernverband erklärt: „Jedes Ferkel will dorthin, wo es Futter gibt, und versucht, einen guten Platz zu erwischen. Keines will zu kurz kommen.“ Nach ein paar Minuten wird das Geschrei leiser, jedes der Ferkel hat seinen Platz gefunden und bekommt nun Milch.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Themen folgen