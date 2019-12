vor 21 Min.

„Künstler mit Niewoh“ gesucht

Poetry Slam am 4. Januar in Nördlingen

Der „Rieser Poetry Slam“ gastiert zum dritten Mal in Nördlingen. Der moderne Dichterwettstreit findet am Samstag, 4. Januar 2020, im Schrannensaal statt. Poetry Slam ist eine unterhaltsame Form des lyrischen Wettstreits, bei dem Autoren mit selbstverfassten Texten auf der Bühne gegeneinander antreten. Ob Poesie, Lyrik, Rap, Comedy, Kabarett oder Spoken Word, ob vom Blatt gelesen oder mit vollem Körpereinsatz frei rezitiert. Am Ende entscheidet das Publikum durch Applausabstimmung, welcher Autor nach zwei Runden die Auszeichnung „Künstler mit Niewoh“ erhält. Veranstalter Marcel Kraft (Fladen Piraten, Nördlingen) und Organisator Andi Weiss (Kulturdekadenz, Oettingen) sowie Moderator Jens Hoffmann aus Weißenburg sind an der Gestaltung des Abends beteiligt. Hoffmann hat auch dieses Mal acht Künstler ins Ries eingeladen, um ein abwechslungsreiches, zweistündiges Programm unter dem Motto „Texte mit Niewoh“ zu präsentieren.

Folgende Autoren werden auftreten: Ela Wilwarin (Günzburg), Claus Gansloser (Geislingen), Enora Le Corre (Nürnberg), Markus Riks (Erlangen), Slam Bert (München), Thomas Eiwen (Freising), Thomas Schmidt (Schwabach), Kurierfah Rerstyle (Gundelfingen), Elisabeth Böhm (Herblingen) und Theresa Conrady (Wilting).

Die Bühne steht auch lokalen Poeten offen. Interessierte Autoren können sich spontan (30 Minuten vor Beginn) beim Moderator melden oder sich vorab per Email verbindlich anmelden: andi@superweisser.com. Maximal drei lokale Teilnehmer können berücksichtigt werden, die Teilnahme ist kostenlos. Einlass ist ab 19.15 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten sind laut Veranstalter ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Bücher Lehmann, Nördlingen; Spielwaren Bork, Oettingen; Fladen Piraten, Nördlingen. Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei zehn Euro, an der Abendkasse bei zwölf Euro. Weitere Informationen sind unter dem Link kurzelinks.de/rps3 erhältlich. (pm)

