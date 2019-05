vor 45 Min.

Künstlerinnen stellen gemeinsam aus

Die drei Freundinnen präsentieren ihre Arbeiten heute Abend bei einer Vernissage

Von Peter Urban

Sie haben lange nach einem adäquaten Raum gesucht, die drei Künstlerinnen-Freundinnen Barbara Ehrmann, Silvia Heger und Waltraut Späth, um einmal eine gemeinsame Ausstellung auf die Beine stellen zu können. Mit der Jugendstilhalle des Nördlinger Ochsen-zwingers haben sie ihn nun gefunden. Wer die Vorbereitungen der drei Oberschwäbinnen für die heute beginnende Schau in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Nördlingen beobachten konnte, weiß auch warum. Sie sind mehr als ausladend, die meisten Werke: frei im Raum hängende Bildfahnen, schwebend anmutende Raumgebilde und auf dem Boden platzierte, genauso imposante Skulpturen. „Raumspiel“ nennen sie ihre gemeinsame Ausstellungsidee, in der die Korrespondenzen und Kontraste der eigenständigen künstlerischen Positionen und die Beziehungen der einzelnen Materialien zueinander in ein neues Spannungsfeld treten und die Betrachter zu neuen sinnlichen Erfahrungen einlädt.

Kurz gesagt: nicht nur die Vernissage, die am heutigen Freitag um 19 Uhr stattfindet wird im besten Wortsinn „großartig“. Professor Wolfgang Mussgnug wird in die Themen einführen, auch die Künstlerinnen selbst werden anwesend sein und ihre Kunst vorstellen und gegebenenfalls erklären. Angesichts der Größe und Pracht der Hauptwerke ist die jeweilige Intension für Kunstinteressierte sicher spannend zu erfahren. Wer erleben will, wie die Künstlerinnen den riesigen Raum in seiner ganzen Weite und Höhe, den Boden und Wandbereich, sowie den „Luftraum“ bespielen, sei herzlich eingeladen. Nach der Vernissage ist die Installation noch bis 2. Juni, freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Themen Folgen