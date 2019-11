20.11.2019

Kulttruppe aus der Oberpfalz ist zu Gast

Die Altneihauser Feierwehrkappell’n spielt in Oettingen

Der Kulturverein Waldgeister Dornstadt hat die Altneihauser Feierwehrkapell’n mit ihrem Kommandanten Norbert Neugirg für ein Gastspiel in der Dreifachturnhalle in Oettingen engagiert. Die Veranstaltung ist für den 18. Januar 2020 geplant. Die Kulttruppe aus der Oberpfalz war davor noch nie im Ries zu Gast, teilt der Veranstalter in einer Ankündigung mit. Durch ihre Fernsehauftritte bei „Fastnacht in Franken“ seien sie bereits einem Millionenpublikum bekannt.

Die Musiker selbst geben sich eher bescheiden und beschreiben das was auf der Bühne passiert wie folgt: „Die Darbietung kann sich, je nach Ausdauer des Publikums, bis zu zwei Stunden hinziehen, hat aber immer ein Ende“. Die Kapelle ist gleichzeitig ein rotzfrecher Komödianten-Haufen der sich mehr oder weniger erfolgreich an den unterschiedlichen Musikstücken versucht.

Programm dauert rund zwei Stunden

Die Musikanten sind ausnahmslose Amateure und werden dieser Tatsache auch immer gerecht. Zwischen den gespielten Titeln monologisiert der Kommandant eigenartig daher und trägt so wesentlich zum Verstreichen der gut 120 Minuten Programm bei. Üblicherweise kann sich das Ensemble ein paar Seitenhiebe auf lokales Geschehen nicht verkneifen. Alles in allem – ein fragwürdiger Abend aber unbedingt sehenswert.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass in die Halle ist bereits um 19 Uhr, heißt es weiter. In der Halle ist freie Platzwahl. Tickets gibt es im Vorverkauf für 29 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr in Nördlingen bei den Rieser Nachrichten, in Oettingen bei Buchhandlung Karl Wilhelm, in Wassertrüdingen beim Reisebüro Maier und online unter www.okticket.de. Falls noch Tickets an der Abendkasse verfügbar sein sollten, kosten diese 34 Euro. (pm)

